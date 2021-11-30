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Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı ne kadar maaş almaktadır, hangi okuldan mezuniyet gereklidir ve işi yapabilmek için gerekli belgeler nelerdir? gibi soruların detaylı cevapları haberimizde..

30 Kasım 2021 Salı 23:12
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı maaşı ne kadardır? En yüksek, en düşük maaşlar ve iş ilanları
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Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı ne iş yapar? 2021 yılında aldığı maaş ne kadardır, Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı olmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekir, Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı olmak için gereken belgeler nelerdir?  Gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı tanımı nedir?

Fiziksel olarak bilgiler tutan veri tabanı sistemlerinin kurulmasıyla birlikte tasarlanmasını sağlayan, veri tabanını sorgulayan ve güvenliğinin sağlanması için çalışma yürüten kişiler ve bu kişilerin yaptığı iştir.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? En yüksek ve düşük maaşlar nelerdir?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı aylık ortalama maaş olarak 3.860 almaktadır. Bununla birlikte bir Yazılım ve veri tabanı uzmanı minimum düzeyde 2.826 TL maaş almaktadır. Aldıkları maximum maaş ise 5.700 TL olarak bilinmektedir. Sizde bu maaşları almak istiyor ve bu işte çalışmak istiyorsanız ilanlara İŞKUR üzerinden ulaşabilir ve kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olunması gerekmektedir?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı olarak çalışmak için gereken asgari mezuniyet durumu ortaöğretim yani lise ve dengi okullardır.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı ne iş yapmaktadır?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı olarak çalışan kişiler işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler ve buna benzer işlemleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

 Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek ana grubu nedir?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı teknisyenler teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları meslek ana grubuna dahildir.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek alt ana grubu nedir?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı bilgi iletişim teknisyenleri meslek alt ana grubuna dahildirler.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek grubu nedir?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı bilgi ve iletişim teknolojileri işletim ve kullanıcı destek teknisyenleri meslek grubuna dahildir.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek birim grubu nedir?

Yazılım ve veri tabanı uzmanı bilgi ve iletişim teknolojisi kullanıcı destek teknisyenleri meslek birim grubuna dahildir.

Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için sözlükten Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek kodunu araştırdık. Yazılım ve veri tabanı uzmanı meslek kodu 3512.10 olarak belirtilmiştir.

 

 

 

 


Son Güncelleme: 30.11.2021 23:12
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Anahtar Kelimeler:
YazılımveVeriTabanıUzmanıMaaşIşkur
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