Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?

Eğer arasç sürücüsünü iseniz bir yaya geçidine yaklaştığınızda hızınızı düşürmezseniz ve yaya yol vermezseiniz geçiş ihlali yapmış olursunuz ve bunun belirli bir cezası vardır.

Karayolları Trafik kanunun 2918 sayılı yasası kapsamında araç sürücüleri yaya geçidine geldiklerinde ilk geçiş haklarını yaya tanımak zorundadırlar. Yasanın 74. maddesinde aleni bir şekilde şu ifadeler yer almaktadır; “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.”

2021 senesine girerken yeniden değerleme oranlarında değişiklik olduğu için trafik cezalarında da belirli oranda artış yaşandı. Bu artış yüzde 9.11 olarak uygulanmaya başlandı. Yaya ve okul geçitlerinde hızını düşürmeden geçiş yapan araçlar için ceza miktarı 621 TL olarak belirlendi.

Yayalara öncelik tanımazsaniz ise de 652 TL ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz. Erken ödemede yüzde 25 oranında indirim kazanıyorsunuz.

Eğer araç kiralayarak yola çıktınız o zamanda cezanın kim tarafından ödeneceği merak konusu. Bu durumda kirallyan kişi cezayı ödemek zorunda.