İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?

Gün içerisinde sık sık karşılaştığımız durumların başında gelen ve araç sürücülerin en çok merak ettiği konuların başında gelen yayalara yol vermeme cezasını sizler için araştırdık. İşte detaylar.

26 Nisan 2021 Pazartesi 11:07
Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?
Takip Et:

Eğer arasç sürücüsünü iseniz bir yaya geçidine yaklaştığınızda hızınızı düşürmezseniz ve yaya yol vermezseiniz geçiş ihlali yapmış olursunuz ve bunun belirli bir cezası vardır. 

Karayolları Trafik kanunun 2918 sayılı yasası kapsamında araç sürücüleri yaya geçidine geldiklerinde ilk geçiş haklarını yaya tanımak zorundadırlar. Yasanın 74. maddesinde aleni bir şekilde şu ifadeler yer almaktadır; “sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhaları ile belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.”

2021 senesine girerken yeniden değerleme oranlarında değişiklik olduğu için trafik cezalarında da belirli oranda artış yaşandı. Bu artış yüzde 9.11 olarak uygulanmaya başlandı. Yaya ve okul geçitlerinde hızını düşürmeden geçiş yapan araçlar için ceza miktarı 621 TL olarak belirlendi.

Yayalara öncelik tanımazsaniz ise de 652 TL ceza ödemek zorunda kalıyorsunuz. Erken ödemede yüzde 25 oranında indirim kazanıyorsunuz. 

Eğer araç kiralayarak yola çıktınız o zamanda cezanın kim tarafından ödeneceği merak konusu. Bu durumda kirallyan kişi cezayı ödemek zorunda. 

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 11:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YayaYol VermemeCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı kaçta başlayacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı, kapanma gelecek mi?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? Kabine toplantısı kaçta başlayacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı, kapanma gelecek mi?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?
Emniyet kemeri kullanmamanın, takmamanın cezası ne kadar?
Emniyet kemeri kullanmamanın, takmamanın cezası ne kadar?

Popüler Haberler

Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?
Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı!
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Nisan 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
Emekli maaşı ne zaman verilir? Emeklilik dilekçesinin ardından emekli maaşı ne zaman bağlanır?
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021
Müge Anlı Rahmi Özkan neden yok? Müge Anlı Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne?
Emeklilere bayram ikramiyesi bu sene zamlı verilecek mi, ne zaman verilecek?
DGS tarihi belli oldu mu, hangi gün? DGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
2021 Ramazan ayı Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Hercai dizisinde Aslan Aslanbey karakterine Doğan Bayraktar hayat veriyor
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Netflix Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak? Dizi tarihi belli oldu mu?
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?
TRT 2 93. Oscar töreni canlı izle 26 Nisan Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ne zaman başlayacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm fragmanı
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
Survivor 25 Nisan eleme adayları kimler oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.