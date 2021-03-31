Yaya geçitleri neden kırmızıya boyandı? Kırmızı yaya geçidi çizgisi anlamı nedir?

Ordu'da başlatılan Yaya Önceliği Kırmızı Kampanyası nedir?

Ülke çapında "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz ve Yaya Önceliği Kırmızı" sloganıyla eş zamanlı olarak kampyanya başlatıldı. Kampanyanın ilk durağı Ordu oldu.

Kampanyanın başlangıcı sırasında açıklama yapan Ordu Valisi Tuncay Sonel, uygulamanın amacının kavşak giriş ve çıkışları ile yay geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen yada geçmek üzere olan yayalara geçiş hakkını tanımaya dikkat çekerek, farkındalığın arttırılması olduğunu söyledi.

Vali Tuncay Sonel, açıklamasında yaya önceliğine önem verilmesi gerektiğinden bahsederek "'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' kampanyasına riayet etmeleri konusunda sürücülere uyarılarda bulundu. Ordu ili genelinde sürücülerin yaya önceliğine önem verdiğini hatırlatan Vali Sonel, "Lütfen! Vatandaşlarımız yaya çizgisine adımını attığı zaman şoför arkadaşlarımız dursunlar. Yayaya öncelik versinler. Bazı arkadaşlarımız bu kurala hakikaten çok güzel uyuyor. Ancak, bazen de dalgınlıktan mı olsa gerek, ya da işin bilincinde olmamak mı dikkat etmiyoruz. Hepimiz bu kurala dikkat edeceğiz" ifaderlini kullandı.

Bu farkındalık projesini Ordu'da en iyi bir şekilde ygulanması için bütün kurumlar ile birlikte çalışacağını vurgulan Vali Sonel, tüm vatandaşların bu konuda dikkatli olmalarını istedi.