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Yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişi araç altında kaldı! 1 ölü 2 yaralı

Çorum'da saat:20.00 sularında yaya geçidinden geçmeye çalışan anne, oğlu ve akrabası araç altında kaldı. Anne yaşamının yitirdi, oğlu ve akrabası yaralandı.

15 Mart 2021 Pazartesi 00:40
Yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişi araç altında kaldı! 1 ölü 2 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 2 kişinin yaralandığı feci trafik kazası saat:20.00 sularında Çorum merkezde meydana geldi.

Akşam saatlerinde 43 yaşındaki Ayşe Tütüncü, 7 yaşındaki oğlu Engin Tütüncü ve 41 yaşındaki akrabaları Mustafa Aksu yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

Bu esnada yolda hızla ilerleyen özel bir otomobil anne, oğlu ve akrabasına hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 kişi yolda savruldu. Araç sürücü ise durmadan yoluna devam etti.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle kaza yerine kısa süre içinde 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 43 yaşındaki Ayşe Tütüncü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini, oğlu ve akrabasının ise yaralandığını belirledi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken,  anne Tütüncü'nün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünün kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 



Son Güncelleme: 15.03.2021 00:40
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Anahtar Kelimeler:
çorumKazaTrafik Kazası
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