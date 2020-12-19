Yay Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu

Yay burcunu 21-27 Aralık arasında neler bekliyor? İşte Yay’ın haftalık burç yorumu…

Bu hafta işinizde yükselme şansınız olabilir ve bu iş size sorumluluklar getirebilir. Uzun vadede yapacağınız yatırımlar size büyük kazançlar getirecek.

Sağduyunun ve güvenin öne çıktığı bu günlerinizde, yükselme fırsatları iş hayatınızda ya da özel yaşamınızda bir ilişki seçimi ya da maddi anlamda ortaya çıkabilir.

Cumartesi ve Pazar günleri, yaşadığınız ikilem durumdan ötürü ya da dar anlamdaki bakışınızdan dolayı anlaşmazlıklar olabilir.

Duygusal tarafınız ön planda olduğundan, önyargılarınız oluşuyor ve düşüncelerinize etki ediyor olabilir. Kafanızda oluşturduğunuz yargılar, bir insanla ya da konu ile ilgili nasıl hissetmeniz gerektiğine etki edebilir.

Evde olduğunuz bu zaman zarfında hem kendinize hem de karşı tarafı eleştirel bir şekilde tartabilirsiniz. Gergin ruh durumunuzu tersine çevirmek için en iyi yöntemlerden biri olabilir.