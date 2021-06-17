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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında gerçekleşen tekne kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesi ile bir geminin çarpıştığı kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

17 Haziran 2021 Perşembe 20:20
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında gerçekleşen tekne kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında  akşam saatlerinde gerçekleşen kazada sıralarında Portekiz Bandralı As Rosaila adlı bir gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi çarpıştı. Gerçekleşen kaza sonrasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastaneye kaldırılan 2 kişiden birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan diğer yaralının ise tedavisi sürüyor.


Son Güncelleme: 17.06.2021 20:20
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Anahtar Kelimeler:
FsmKaza
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