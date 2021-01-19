Yavru köpek arka bacakları kesilmiş halde bulundu

Edine’nin Havsa ilçesinin Hacıgazi Mahallesi’nde iddialara göre bir bahçede yemek aramak için gelen yavru köpeğin ayakları kesilmiş bir vaziyette bulundu. Vatandaşlar zavallı köpeğin durumunu çekerek sosyal medyadan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Deneği’ne gönderdi.

‘SİMETRİK KESİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR’

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Denek Başkanı Yasin Yılmaz köpeğin olduğu yere gelerek yaralı köpeği tedavisinin yapılması için İstanbul’da bulunan özel bir hayvan kliniğine götürdü.

Yavru köpek üzerinde yapılan incelemelerde köpeğin arka bacaklarının simetrik olarak kesildiği ve bir insan tarafından yapıldığını düşündüklerini söyledi. İnceleme devam ederken yavru köpeğin cinsel istismara maruz kalıp kalmadığının ise yapılan kontrollerin ardından netleşeceğini ifade etti.

Yaşanan bu vahşetle alakalı sorumluların bulunup cezalandırılmaları için çalışacaklarını belirten Yılmaz yavru köpeğin tedavisinin devam ettiğini ekledi.