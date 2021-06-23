Yavru köpeği çuvala bağlayarak ölüme terk ettiler

Çal Belediyesinde görevli Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş adlı iki kişi mesai bitiminde evlerine gitmek için yola çıktı. Evlerine gitmekte olan iki kadın, eski belediye binasının yanından geçerken köşede bir kömür çuvalının hareket ettiğini fark etti .Çuvalın hareket etmesinden korkan iki kadın çuvalının içinden sesler geldiğini duyunca hemen çuvalı açmaya çalıştılar. Çuvalı makas ile kesen ikili, içerisinde yavru birile karşılaştı. Çuvaldan çıkardıkları hayvanların nefes alabilmesi için kafasını dışarıya çıkardı. Kadınlar zavallı yavru köpeğe önce su sonra da süt ve bisküvi gibi yiyecekler vererek karınlarını doyurdular. Derya Kızıltaş, bu durum karşısında vicdanı el vermeyince köpeği evine götürdü.