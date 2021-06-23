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Yavru köpeği çuvala bağlayarak ölüme terk ettiler

Denizli'de yaşanan bir olayda yavru bir köpek, ağzı sıkı bir şekilde bağlanmış çuvalın içine tıkıldı.

23 Haziran 2021 Çarşamba 00:00
Yavru köpeği çuvala bağlayarak ölüme terk ettiler
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Denizli Çal Belediyesinde görevli Emine Yılmaz ve Derya Kızıltaş adlı iki kişi  mesai bitiminde evlerine gitmek için yola çıktı. Evlerine gitmekte olan iki kadın, eski belediye binasının yanından geçerken köşede bir kömür çuvalının hareket ettiğini fark etti .Çuvalın hareket etmesinden korkan iki kadın çuvalının içinden sesler geldiğini duyunca hemen çuvalı açmaya çalıştılar. Çuvalı makas ile kesen ikili, içerisinde yavru bir köpek ile karşılaştı. Çuvaldan çıkardıkları hayvanların nefes alabilmesi için kafasını dışarıya çıkardı. Kadınlar zavallı yavru köpeğe önce su sonra da süt ve bisküvi gibi yiyecekler vererek karınlarını doyurdular.   Derya Kızıltaş, bu durum karşısında vicdanı el vermeyince köpeği evine götürdü.


Son Güncelleme: 23.06.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
DenizliKöpekIşkence
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