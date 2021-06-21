Yavru fil neşesi!

Yapılan açıklamada 2 senelik doğum sürecinin sonunda 25 yıl önce doğan Begümcan’ın 110 kilo ağırlığı olan ve sağlık durumu olumlu olan bir yavrusu doğdu.

Bu durumla birlikte nesli tükenmekte olan hayvanlardan biri olan Asya fili sayısı İzmir’de 5 sayısına geldi.

Olayla ilgili konuşan Doğal Yaşam Park Müdürü Şahin Afşin,” Uzun süredir bu gelişmeyi takip ediyorduk. Sonunda çok güzel ve sağlıklı yavrumuz doğdu. Biraz ailesinin yanında kaldıktan sonra alana çıkabilir ve buraya gelen insanlar o zaman yavru fili görebilirler” ifadelerini kullandı.