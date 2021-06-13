Yatsı namazı nedir? Yatsı namazı nasıl kılınır? Yatsı namazının farzı nasıl kılınır? Yatsı namazı sünneti nasıl kılınır? Yatsı namazı anlatımı!

Yatsı namazı nasıl kılınır, sünnet ve farzı kaç rekattır, nasıl niyet edilir gibi yatsı namazının nasıl kılındığına soruların yanıtlarını verdik. İşte yatsı namazı nasıl kılınır ayrıntıları...

Yatsı namazı dördü ilk sünnet, dördü farz ve ikisi de son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Yatsı namazının ilk sünnetinin kılınışı

Yatsının ilk sünneti de ikindinin sünneti gibi gayri müekked bir sünnettir. Aralarındaki fark, niyetin farlı olmasıdır.

“Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır ve aynen ikindinin sünneti gibi kılınır.

Yatsı namazının farzının kılınışı

Yatsının farzı da öğlenin farzına benzerdir. Aradaki fark niyetin farklı olmasıdır.

İkamet getirilir (erkekler için).

“Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır ve öğlenin farzı gibi kılınır.

Yatsı namazının son sünnetinin kılınışı

Yatsının son sünneti de sabahın sünnetine benzerdir. Yalnızca değişik olarak niyeti farklıdır.

“Niyet ettim Allah rızası için bu gecenin yatsı namazının son sünnetini kılmaya” diye niyet edilir. “Allâhu Ekber” diyerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanır ve sabahın sünneti gibi kılınır.