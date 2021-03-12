Yatakta bulunan lekeler nasıl temizlenir? Yataktaki lekeleri çıkarmak için pratik yöntemler

Yataklarımız, uzun seneler sorunsuz olarak kullanmayı isteyeceğimiz ve pahalı olan ev eşyalarımızdan birisidir. Bu yüzden de yataklar iyi bir bakım ile doğru bir kullanım gerektiriyor. Özen ile kullanılmadığı zaman yatakların; formları, performansları ve görünümleri bozulabiliyor. Aynı zamanda biz ne kadar dikkat edersek edelim görünmeyen kazalar, istenmeyen durumlar, leke ile kötü koku oluşmasına neden oluyor. Yatağınızı uzun yıllar ilk günkü görünümünde tutabilmek için yatak temizliği nasıl yapılır, yatak leke ile kokulardan nasıl arındırılır bunların tüm detayları hakkı bilgi edinmeniz gerekmektedir.

Yatak temizliği nasıl yapılır?

Her gece uykuda olduğumuz sırada ölü cilt hücreleri dökülerek yatak döşemesine birikirler. Dökülmüş olan cilt dokusu, toz akarları, terleme ile beraber vücut sıvısı yatağın kirlenmesi ile kötü koku oluşmasına sebebiyet verir.

Yatağın temizlenmesi ise, toz ile kokulardan arındırılma, lekeleri giderme, havalandırma ile koruma aşamalarından oluşur. Yatağınızın temizliğini daha uzun aralıklar ile yapmak istiyorsanız, yatağın korunması aşamasını ihmal etmemeniz gerekiyor. Yatak koruma özelliğine sahip alezler yatağı yalnızca lekelerden korumak ile kalmayarak, toz ile kokulara karşı da daha korunaklı olmalarını sağlar.

Yatağın derinlemesine temizlenmesi için yarım saatlik bir süre ile belli başlı malzemelere ihtiyaç duyacaksınız. Bu malzemeler ise şunlardır; elektrikli süpürge, döşeme başlığı, temizlik bezleri, sprey şişesi, karbonat, hidrojen peroksit, bulaşık deterjanıdır.

Yatak temizleme işlemini yapmadan evvel her şeyi kaldırmanız gerekiyor. Yatağınızda koku varsa, yüzeyine karbonat serpmeli ve sonrasında birkaç saat beklemelisiniz. Sonrasında elektrikli süpürgenizin döşeme başlığının yardımı ile yatağınızın her yerini süpürmelisiniz. Eğer ki yatağınız karyolanın içine gömülü ise ince uçlu fırça yardımı ile yatağınızın kenarları ile aralarını da süpürmeniz gerekir.

Yatak lekeleri nasıl çıkar?

Leke çıkarma işlemi yataktaki lekelerin türlerine göre yapılmalı. Yataktaki lekeleri uzun süre bekletmeden temizlerseniz alacağınız sonuç çok daha iyi olacaktır. Bu sebepten, kaza gibi durumlarda oluşmuş olan idrar, kan, içecek vb. lekelere acilen müdahale etmek oldukça önemli. Ancak, fark edilmesi zor olan küçük kan lekeleri veya zaman geçtikçe belli olmayan başlayan ter lekelerini çıkarmak sizleri biraz uğraştırabilir.

Yatağınızda bulunan lekeleri çıkarmak için hiçbir zaman direk su veya deterjan dökmemelisiniz. Yatak, sıvı maddeyi hızlıca emer. Bu durum hem yatağınızın temizlenmesini engeller hem de nemli kalmasına sebebiyet verir. Özellikle hafızalı visco yataklar sıvıya oldukça hassastır. Formu bozularak küflenebilir.

Yataklardaki ter, idrar veya kan lekesini çıkarmak istediğiniz zaman sprey şişesinin içine hidrojen peroksit %3, bulaşık deterjanı ve karbonat koyarak karıştırın. Leke olan kısma bu karışımı püskürtün fakat yatağı çok ıslatmamaya dikkat edin. Bir saat beklettikten sonra lekenin çözülmeye başladığını göreceksiniz. Sonrasında temiz bir bez ile hafifçe ovup lekeli kısmı silerek kurumasını bekleyin. Leke olan kısım kuruduktan sonra renk koyuluğu meydana geldiyse bir miktar daha hidrojen peroksit püskürtün, peroksit kurumaya başladıkça lekenin solacağını göreceksiniz.

Detaylı yatak temizliğinin ipuçları

Yataktaki lekeleri çıkarmak için; tuz, limon, sirke vb. doğal temizleyici ürünleri de kullanabilirsiniz. Ancak, bu tarzda ki ürünler leke çıkarma konusunda her zaman başarı göstermeyebiliyor.

Buharlı temizleyiciye sahipseniz onu da yatağınızı temizlemek için kullanabilirsiniz. Buharlı temizleyicilerin kullanımı yaylı yataklarda oldukça güvenilirdir. Ayrıca, leke çıkarma konusunda da en etkili yöntemler arasındadır. Fakat, visco ile hafızalı sünger yataklarda buharlı temizlik önerilmiyor. Buhar, süngerin şeklini bozarak özelliklerini kaybetmesine sebebiyet verebilir.

Lekelerinizi temizledikten sonra defalarca durulamaya çalışmayın. Çok su kullanmak yatağınızı bozabilir ya da kuruma süresinin uzamasına neden olabilir. Yatağınızı temizledikten sonra yatak tamamen kurumadan çarşaf geçirmeyin.

Yataklarınızı leke, küf, alerjen gibi etkenlerden korumak adına yatak koruyucu kullanmanızı öneririz. Su geçirmeyen, terlemeyi önleyen, hipoalerjenik alez modelleri arasından ihtiyacınız olanı seçebilir ve bu sayede temizlik rutininizde kendi işinizi kolaylaştırmış olabilirsiniz. Sadece unutmamanız gereken tek nokta, alez kullanmanız yalnızca temizlik yapma sıklığınızı azaltmaya yarayacaktır. Toz akarları, koruyucu pedleri aşarak yatağa ulaşım sağlayabilir. Bu yüzden ortalama olarak üç ile dört aylık bir süre zarfında detaylı olarak temizlik yapmanızı öneririz.