Yatağan'da foseptik çukuru çocuğun canına mal oldu

2,5 yaşındaki Suriyeli bir çocuğu hayatını kaybettiği feci olay Muğla Yatağan'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre Yatağan'da hayatını sürdürüren ve aslen Suriyeli olan Alhammud ailesi 205 yaşındaki çocuklarıyla birlikte, yakın dostlarını ziyarete gittiler.
OYUN OYNARKEN ÇUKURA DÜŞTÜ
TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler kısa süren çalışma sonrasında talihsiz çocuğu çukurdan çıkardı ve yapılan ilk müdahaleden sonra Ahmet Alhammud hastaneye kaldırıldı ancak burdaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı
Son Güncelleme: 02.02.2021 19:35