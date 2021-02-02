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Yatağan'da foseptik çukuru çocuğun canına mal oldu

Muğla Yatağan'da ziyarete gittiği akrabalarının evinin önünde oynayan 2,5 yaşındaki çocuk foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

02 Şubat 2021 Salı 19:35
Yatağan'da foseptik çukuru çocuğun canına mal oldu
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2,5 yaşındaki Suriyeli bir çocuğu hayatını kaybettiği feci olay Muğla Yatağan'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Yatağan'da hayatını sürdürüren ve aslen Suriyeli olan Alhammud ailesi 205 yaşındaki çocuklarıyla birlikte, yakın dostlarını ziyarete gittiler.

OYUN OYNARKEN ÇUKURA DÜŞTÜ

Aileler içeride oturuken, Alhammud ailesinin oğlu 2,5 yaşındaki Ahmet Alhammud ve ev sahibinin oğlu oyun oynak için bahçeye çıktı. Bir süre oyun oynayan çocuklarda Ahmet Alhammud bahçedeki foseptik çukurunu fark etmesi ve üzerine basınca kapağın kırılmasıyla birlikte içeriye düştü. Aile hemen küçük çocuklarını çukurdan çıkarmaya çalıştı ancak başaramayında durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine eve 112, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

TALİHSİZ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler kısa süren çalışma sonrasında talihsiz çocuğu çukurdan çıkardı ve yapılan ilk müdahaleden sonra Ahmet Alhammud hastaneye kaldırıldı ancak burdaki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı 



Son Güncelleme: 02.02.2021 19:35
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaFoseptik çukruna Düşen çocuk
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