Yaşlı kadının katili öz oğlu çıktı

Mersin’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin güvenlik görevlisi tarafından bir apartmanda yaşlı bir kadının ölü olarak bulunduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri apartmanın 13. Katında tek başına yaşayan ve eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y'nin bıçak ile öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri o sırada evde olan 30yaşındaki M.Y’nin oğlu M.A olayın birinci şüphelisi olarak gözaltına alındı. Emniyete sorgu için götürülen M.A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gerçekleşen korkunç olayda katil zanlısı M.A. ‘nın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Öte yandan M.A’nın annesinin cesedini evde 1 gün boyunca sakladığı ortaya çıktı.

