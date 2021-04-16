Yaşlı kadın kayalıklara sıkışmış halde bulundu

Adıyaman’da üç gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 3 gündür her yer de aranan alzheimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın bulunması için tüm komşuları, ailesi yanında jandarma ve polis ekiplerince arama bulma çalışmaları başlatılmıştı.

3 gündür aralıksız bir şekilde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarında bulunan kayalık bölgede kayaların arasına düşmüş ve sıkışmış halde bulunmuştu. Jandarma, AFAD ve Sağlık ekiplerinin çalışmaları neticesinde Hanım Bağcı sıkışıp kaldığı kayalıkların arasından çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Sıkışıp kaldığı kayalıkların arasında üç gün boyunca aç susuz kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

