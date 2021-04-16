İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu
Son Dakika
Durum çok ciddi! Kuşadası'nda ölü...
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında ipler koptu: Boşanıyorlar!
Son Dakika
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den bomba aşk açıklaması!
Hande Erçel ve Kerem Bürsin,'den...
Emekli ve memura Temmuz ayında yüzde 7.09 zam sinyali!
Son Dakika
Emekli ve memura Temmuz ayında...

Yaşlı kadın kayalıklara sıkışmış halde bulundu

Adıyaman'da üç gündür kayıp olan ve her yerde aranan 81 yaşındaki Hanım Bağcı kayalıklara sıkışmış bir şekilde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı. Kayalıkların arasından çıkarılan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

16 Nisan 2021 Cuma 17:08
Yaşlı kadın kayalıklara sıkışmış halde bulundu
Takip Et:

Adıyaman’da üç gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 3 gündür her yer de aranan alzheimer hastası 81 yaşındaki Hanım Bağcı'nın bulunması için tüm komşuları, ailesi yanında jandarma ve polis ekiplerince arama bulma çalışmaları başlatılmıştı.

3 gündür aralıksız bir şekilde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarında bulunan kayalık bölgede kayaların arasına düşmüş ve sıkışmış halde bulunmuştu. Jandarma, AFAD ve Sağlık ekiplerinin çalışmaları neticesinde Hanım Bağcı sıkışıp kaldığı kayalıkların arasından çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Sıkışıp kaldığı kayalıkların arasında üç gün boyunca aç susuz kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanAcı Olay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Baba Hakkı kimdir? Baba Hakkı Yeten kaç yılında öldü?
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet etmeden tutulan oruç kabul olur mu?

Popüler Haberler

Bim'de satılacak Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı?
23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? 23 Nisan yasak ve kısıtlama var mı? 23 Nisan nasıl kutlanacak?
Papara kripto para alış verişi yasaklandı mı?
Kripto para kazançlarına vergi gelecek mi? Kripto parada son dakika kararı
Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman, 12. bölüm ne zaman yayınlanacak?
TJK 16 Nisan 2021 Cuma at yarışı sonuçları
5 yaş anaokulu zorunlu mu? Anaokulu eğitimi her çocuk almalı mı?
AVM'ler kısıtlamalarda açık mı, saat kaçta kapanıyor? Alışveriş merkezleri sabah saat kaçta açılıyor?
Mesane kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Ramazan ayında gün gün kılınacak namazlar nelerdir? Ramazan ayı 5. gece namazı nasıl kılınır?
Akrep Hakan ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Feyyaz Gümüş Akrep dizisinden ayrıldı mı?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!
İnfaz koruma memuru nasıl olunur? 2021 Gardiyan ve infaz koruma memuru ne iş yapar?
Afet sonrası toplanma alanlarına ait harita sorgulaması nasıl yapılır? Acil durum ve deprem toplanma alanları adres bilgileri
Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Kurban bayramında kaç gün tatil olacak?
BİM, A101, ŞOK, Onur Market güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri
Canlı izle Konyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Kurumlar vergisi zammı ne kadar oldu? Kurumlar vergisi yeni zamlı oranları 2021
Getir Çarşı nedir? Mahalle esnafı Getir Çarşı'ya nasıl başvurabilir?
Konyaspor Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konyaspor Kayserispor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.