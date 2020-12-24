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Yaşlı çift korona virüsü hastalığını atlattı

Mersin Erdemli'de yaşayan Halil Topçu (92) ve eşi Elif Topçu (82) 20 gün önce yakalandıkları koronavirüs hastalığını gördükleri tedavi sayesinde atlattı ve eski sağlığına kavuştu.

24 Aralık 2020 Perşembe 21:39
Yaşlı çift korona virüsü hastalığını atlattı
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Koronavirüs hastalığı yayılmaya devam ederken diğer yandan hastalığa yakalanıp atlatan kişi sayısıda gün geçtikçe artıyor.

Son olarak gelen habere göre Mersin Erdemli'de hayatlarını sürdüren yaşlı çift  20 gün önce yakalandıkları koronavirüs hastalığını gördükleri tedavi sonrasında atlattı.

İlçede yaşayan 92 yaşındaki  Halil Topçu ve eşi 82 yaşındaki Elif Topçu'ya Aralık ayı başında koronavirüs semptomu gösterdikleri gerekçesiyle yapılan koronavirüs testi poziti çıktı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı çift hemen hastanede tedavi altına alındı ve yaklaşık 20 gün sonra hastalığı yenerek eski sağlıklarına kavuştu.

Tedavi süreci ile ilgili olarak açıklama yapan yaşlı çift, vatandaşları sosyal mesafe ve maske takmaları hususunda uyardı. Yaşlı çiftin oğlu Mehmet Topçu ise annesi Elif Topçu'yu başka bir hastalık sebebiyle hastaneye götürdüklerinde annesinin hastalığı kaptığını düşündüklerini belirtti ve daha sonra ise babasının ardından da kardeşlerine hastalığın bulaştığını vurguladı. Anne ve babasının yaşlı oldukları için hastaneye yatırdıklarını kardeşlerinin ise hastalığı kendi evlerinde atlattığını sözlerine ekledi.

Tedavi sürecinde hastanede görevli doktorların anne babasına çok iyi baktıklarını ifade eden Mehmet Topçu, şu anda anne ve babasının evlerinde doktorları gözetiminde olduklarını,insanların kesinlikle maskelerini takması gerektiğini ve kalabalık ortamlarıdan uzak durmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Yaşlı çitfin kızları ise hastalığın nerde geleceğinin belli olmadığını, bu sebeple herkesin hijyen kurallarına dikkat etmesi gerektiğini anlattı. 

 



Son Güncelleme: 24.12.2020 21:39
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