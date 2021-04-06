Yaşlı çift aynı gün koronadan yaşamını yitirdi

Üzücü olay Kocaeli Gölcük ilçesinde yaşandı.
Eyigün çifti yoğun bakımda koronavirüse karşı verdikleri yaşam savaşını aynı gün kaybetti.
Hastanedeki işlemleri tamamlanan yaşlı çiftin cenazeleri ailesine teslim edildi. Bugün ise Eyigün çiftin cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrasında alınan helallikten sonra yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Eyigün’ün çiftinin çocukları ve yakınları katılırken, çiftin kızları 'Anne, baba' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.
Son Güncelleme: 06.04.2021 15:17