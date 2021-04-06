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Yaşlı çift aynı gün koronadan yaşamını yitirdi

Kocaeli Gölcük'te hayatını sürdüren 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün aynı gün koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi.

06 Nisan 2021 Salı 15:17
Yaşlı çift aynı gün koronadan yaşamını yitirdi
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Üzücü olay Kocaeli Gölcük ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşamını sürdüren  Süleyman Eyigün yaklaşık 15 gün önce koronavirüs semptonları gerekçesiyle doktora başvurdu. 85 yaşındaki yaşlı adama ve eşi Necmiye Eyigün'e yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca, yaşlı çift hastanede tedavi altına alındı. 15 gündür hastanede tedavi gören Eyigün çiftinin durumu 10 gün evvel ağırlaşınca çift hemen yoğun bakıma alındı.

Eyigün çifti yoğun bakımda koronavirüse karşı verdikleri yaşam savaşını aynı gün kaybetti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan yaşlı çiftin cenazeleri ailesine teslim edildi. Bugün ise Eyigün çiftin cenazeleri kılınan cenaze namazı sonrasında alınan helallikten sonra yan yana toprağa verildi. Cenaze namazına Eyigün’ün çiftinin çocukları ve yakınları katılırken, çiftin kızları 'Anne, baba' diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliGölcük
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