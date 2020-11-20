İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen yangın faciasında bir anca tutuşarak alev topuna dönen evde yaşlı bir çift hayatını kaybetti.

20 Kasım 2020 Cuma 01:18
Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti
Takip Et:

 

Üzücü olay bugün akşam üzeri Antalya Kemer ilçesine Gedelma yaylasında yaşandı.

Kemer ilçesinde hayatlarını sürdüren 92 yaşındaki Mehmet Duyan ve 91 yaşındaki eşi Ümmü Gülsüm Duyan yaylada kaldıkları kulübede ısınmak için sobayı yaktı. Sobanın ateşinin aniden parlamasıyla birlikte kulübe tutuştu ve alevler bir anda her yeri sardı.Yaşlı çiftin yardım çığlıklarını duyan komşular yardım için hemen koştu. Ancak kulübe de bulunan mutfak tüpünün aniden patlamasıyla ev tamamen alevlere teslim oldu.

Olayı gören vatandaşların hemen ihbar etmesiyle birlikte yangın faciasının yaşandığı yere gelen itfaiye ekipleri kısa süren çalışma sonrasında yangın söndürüldü ve talihsiz yaşlı çiftin bedenleri yanmış halde bulundu.


Olay anını gören bir vatandaş, yardım sesleri sonrasında kulübeye koştuklarını ancak patlaya tüpün içeriye girmelerini engellediğini söyledi.

 

Yaşlı çiftin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırkeni jandarma olayla ilgil olarak soruşturma başlattı.

 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 01:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaYangın Faciası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Mersin'de feci trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
Konya'da sulama havuzunda facia: Kurtarırken boğuldular
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
2 çocuk annesi kadın 4. kattan düşüp öldü
MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı
MEB'den direksiyon ve SRC sınavları hakkında resmi yazı
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Hakkari'de 1 terörist teslim oldu
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?
Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta! Yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar ?

Popüler Haberler

Yerli aşıda son durum ne, bulundu mu? Yerli aşı testleri ne durumda, üretildi mi? TÜBİTAK Başkanı cevapladı!
PTT, HGS iptali nasıl yapılır? HGS iptali için istenen belgeler nelerdir?
Grip aşısı gerekli midir? Grip aşısı gebelere yapılır mı?
Twitter story nasıl kullanılır? Twitter yeni özelliği Flets nedir, nasıl kullanılır?
Seksenler dizisi Gülden karakterini kim canlandırıyor? Ayşe Tolga biyografisi ve rol aldığı yapımlar
21-22 Kasım hafta sonu kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri
Youtube fenomeni Meryem Can kimdir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
MEB 2020 EKYS Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?
13 Ocak Pazartesi: Gerçeğin Peşinde! Aycan Güven gerçek babasının kim olduğunu ispatlayacak mı? Songül Ural'ın eşi eve dönecek mi?
Yeşil Kart hangi hastanelerde geçerlidir? Yeşil kart sahipleri hangi hastanelere gidebilir?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanıyor? 2020 Agi hangi durumlarda kesilir?
Kanalların yayın akışları 11 Şubat Salı TV yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
SGK erken emeklilik için yapılabilecek borçlanmalar ve ödemeler
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
Emeklilere 355 TL ek intibak zammı formülü nedir? İntibak zammı ne zaman ödenecek?
Halkbank’tan 3 farklı faizsiz esnaf ve girişimci kredileri 2020 başvuru şartları
Vodafone 2 GB internet destek paketi nasıl alınır? Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya deatyları
Devletten durumu kötü olan vatandaşlara nakit ve gıda yardımı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.