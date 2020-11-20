Yaşlı çift alev topuna dönen evde yanarak hayatını kaybetti

Üzücü olay bugün akşam üzeri Antalya Kemer ilçesine Gedelma yaylasında yaşandı.

Kemer ilçesinde hayatlarını sürdüren 92 yaşındaki Mehmet Duyan ve 91 yaşındaki eşi Ümmü Gülsüm Duyan yaylada kaldıkları kulübede ısınmak için sobayı yaktı. Sobanın ateşinin aniden parlamasıyla birlikte kulübe tutuştu ve alevler bir anda her yeri sardı.Yaşlı çiftin yardım çığlıklarını duyan komşular yardım için hemen koştu. Ancak kulübe de bulunan mutfak tüpünün aniden patlamasıyla ev tamamen alevlere teslim oldu.

Olayı gören vatandaşların hemen ihbar etmesiyle birlikte yangın faciasının yaşandığı yere gelen itfaiye ekipleri kısa süren çalışma sonrasında yangın söndürüldü ve talihsiz yaşlı çiftin bedenleri yanmış halde bulundu.

Olay anını gören bir vatandaş, yardım sesleri sonrasında kulübeye koştuklarını ancak patlaya tüpün içeriye girmelerini engellediğini söyledi.

Yaşlı çiftin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılırkeni jandarma olayla ilgil olarak soruşturma başlattı.