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Yaşlı çift 2 gün arayla korona virüse yenildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan ve bir süre önce korona-virüse yakalanan Mustafa Atayakul ve Emine Atayakul adlı yaşlı çift, 2 gün arayla korona virüse yenik düşerek yaşamını kaybetti.

26 Kasım 2020 Perşembe 20:43
Yaşlı çift 2 gün arayla korona virüse yenildi
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını can almaya devam ediyor. Kocaeli İzmit'te daha önce korona-virüse yenik düşerek hayatını kaybeden çiftten sonra bir haber daha yine İzmit’ten geldi. Kocaeli'nin İzmit Yahya Kaptan Mahallesi'nde yaşayan ve bir süre önce korona-virüse yakalanan 73 yaşındaki Mustafa Atayakul ile 66 yaşındaki eşi Emine Atayakul 2 gün arayla korona-virüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler.


Mustafa Atayakul 14 gün boyunca hastanede yoğun bakımda kalarak yaşam savaşı vermişti. Eşi Emine Atayakul’da eşinden sadece 2 gün sonra yaşama gözlerini yumdu. Yakınları büyük bir üzüntü içerisine girerken akrabaları 2 gün arayla kaybettikleri eşler için gözyaşlarını tutamadılar.



Son Güncelleme: 26.11.2020 20:43
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Anahtar Kelimeler:
İzmitKorona-virüsHayatını Kaybetti
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