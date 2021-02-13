Yaşlı çift 12 saat arayla hayatlarını kaybettiler

Eskişehir'de yaşanan üzücü olayda kentte hayatını sürdüren 80 yaşında Yusuf Derin ve 81 yaşındaki eşi Ayşe Derin çifti korona virüs hastalığı sebebiyle 12 saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Yaşlı çift 12 saat arayla hayatını kaybetti

Eskişehir'de yaşayan Derin çifti geçtiğimiz aylarda korona virüs semptonları gösterdiği gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Yaşlı çifte yapılan korona virüs testi pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alındı. Uzun süren tedavi sonrasında Yusuf Derin ve eşi Ayşe Derin korona virüs hastalığını atlattı ancak yaşlı çift hastalığın yan etkilerini bir türlü atlatamadı. Hastalık etkileri süren yaşlı çiftten Ayşe Derin dün gece, eşi Yusuf Derin ise bugün hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen olan Yusuf Derin ile eşi Ayşe Derin vefatı, eğitim camiasında, ailesi ve yakınları arasında büyük üzüntü yaşattı