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Yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?

Kendine bakacak gücü bulunmayan birçok engelli ve yaşlı olan vatandaş yaşlı bakım maaşının şartlarını merak ediyor. Peki yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir? İşte yanıtı…

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:22
Yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?
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Ülkemizde yaşı ilerlemiş olan birçok engelli vatandaş, kendine bakacak gücü olmadığı için yaşlı bakım maaşına muhtaç oluyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın sağladığı bu hizmet sayesinde birçok engelli kişi yaşlı bakım maaşı alabiliyor. Bu maaş bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara bakan bakıcılar için veriliyor. Peki yaşlı bakım maaşı almanın şartları nelerdir?

Yaşlı Bakım Maaşı Almanın Şartları Nelerdir?

Yaşlı bakım maaşını almak isteyen kişilerin sağlamaları gereken belirli şartlar bulunuyor. Bu şartları sağlayan kişiler bu maaştan faydalanabiliyor. İşte yaşlı bakım maaşı alabilmek için gereken şartlar:

- T.C. vatandaşı olmak

- Tam donanımlı bir özel veya devlet hastanesinden heyet raporu almak

- Başvuru yapan kişinin ağır engelli olması

- Başvuru yapan engelli vatandaşın ailesinin kişi başına gelirinin asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması

- Bakıma muhtaç olmak

 


Son Güncelleme: 27.12.2021 10:22
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Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıYaşlı Bakım MaaşıEngelli Vatandaşlar
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