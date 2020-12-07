Yaşı 19 dizisi ne zaman başlayacak?

Yaşı 19 Dizisinin Merakla Beklenen İlk Bölümü Ne Zaman?

Ekranları başındaki izleyicilerin merakla beklediği Yaşı 19 dizisi, ekranların sevilen yüzleriyle ilgi odağı oldu. Gold Film yapımı olan dizi, başarılı sanatçı ve oyuncu olan Hülya Avşar’ı da bünyesinde ağırlıyor. Yaşı 19 dizisi ne zaman yayın hayatına başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...

Yaşı 19 dizisi birbirinden çok sevilen yüzlerle büyük ilgi topladı. Gold Film imzası taşıyan dizi, sanatçı ve oyuncu olan popüler isim Hülya Avşar’ı da ağırlayacak. Merakla beklenen dizinin ilk bölümü ne zaman?

Yaşı 19 dizisinde Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ oynayacak. sevilen isimlere bir başka başarılı isim olan Deniz Çakır eşlik edecek. 25 yıl önce Yavuz Özkan imzası taşıyan ‘Bir Kadının Anatomisi’ filminde beraber performans sergileyen ikili yıllar sonra Yaşı 19 dizisi ile tekrar bir araya gelecek. Yaşı 19 dizisi 2021’de FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

FOX TV’nin merakla beklenen yeni dizisi yaşı 19’da yeni haberler var. İlgi odağı olan dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Dizide Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Deniz Çakır, Tolga Güleç, Fikret Kuşkan ve Miray Daner yer alacak.