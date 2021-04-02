Yaşanan hırsızlık pes dedirtti!

1 Nisan Perşembe günü gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Gaziantep Şahinbey ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan bir kişi eşi ve beş çocuğuyla beraber ameliyat olan annesine ziyaret amaçlı hastaneye gitti. Hastaneden akşam saatlerinde kızı ile birlikte dönen Şengül Gülşen evini gördüğünde şok yaşadı. Evinini dış kapısının olmadığını gören ev sahibi evine girdiğinde soyulduğunu anladı. Hırsızlar tüm evini talan, giydiği elbiselerinden aydınlatmalara, ışık düğme panellerinden havlulara, televizyondan buzdolabına, mutfak araç gereçlerinden diğer tüm eşyalarını çaldılar. Evde hiçbir şey bırakmayan hırsızlar evin dış kapısını da almayı ihmal etmediler. Ev sahibi Şengül Gülşen en çok oğlunun oksijen cihazının çalınmasına üzüldüğünü anlattı.

Evinin dış kapısını hatta oğlunun oksijen cihazını çaldılar

Yaşadığı olay karşısında şok geçiren kadın ne yapacağını bilemedi. Hemen polise haber verirken annesinin ameliyat olduğu için hastaneye giderek ziyaret ettiklerini akşamüzeri evine geldiğinde evin kapısının olmadığını fark ettiğini anlattı. Eve girdiğinde her yerin talan edildiğini ve tüm eşyalarının çalındığını anlatan mağdur kadın çocuğunun oksijen tüpünü bile çalan vicdansız hırsızların çocuklarının bilgisayarını, odadaki lambaları, ışık düğmelerini, evdeki tüm eşyaları aldıklarını ekledi.

Olayı 1 Nisan şakası zanneden kadın ne yapacağını biledi

Olayı ilk önce şaka zanneden kadın gülse mi ağlasa mı ne yapacağını bilemediğini anlatırken evin dış kapısının olmamasını kendisine bir şaka yapıldığını sandığını ancak eve girince olayın bir şaka olmadığını anlattı.

'Resmen evimi taşımışlar, bu kadar vicdansızlık olmaz'

Evini talan eden hırsızların taşıyamadıkları eşyaları kırdığını söyleyen kadın evin altının üstüne geldiğini anlatırken hasta çocuğunun oksijen makinesinin alınmasının vicdansızlık olduğunu söyledi.

Çocuğunun oksijen makinesinin geri istiyor

Yaşadığı hırsızlık olayında mağdur olan kadın yetkililerden yardım istedi. Çocuğunun oksijen makinesini isteyen mağdur kadın yardım istedi. Kalacak yerlerinin olmadığını söyleyen kadın kızına ya da annesinin yanına gideceğini başka çaresi olmadığını söyledi.

