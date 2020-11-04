Yaşam üçgeni nedir? Hayat üçgeni nasıl oluşturulur?

İzmir’ de meydana gelen depremin ardından her geçen zaman dilimi depreme karşı önlem olarak nitelendirilen yaşam üçgeninin önemi artmıştır. Deprem esnasında hayat kurtarma konusunda en önemli sayılan yaşam üçgenin nasıl yapılacağını ise adım adım haberimizde belirttik.

YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR

Depremin yaşandığı esnada yapılabilecek en doğru hareket soğukkanlılığı korumak ve paniğe kapılmamaktır. Pencere çevrelerinden uzak durulması, asonsör kullanılmaması ve yaşam üçgeninin oluşturulması en önemli noktalardır. Yaşam üçgeni olarak isimlendirilen bu yöntemde; kişinin korunmasını sağlayacak olan hacimli bir eşyanın yanına çömelip bu şekilde koruma sağlamaktır. Yaşam üçgeni oluştururken kişinin diğer yapması gereken kafasını iki elinin arasına alması ve sarsılma süreci bitene kadar böyle kalması gerekmektedir.

YAŞAM ÜÇGENİNİ OLUŞTURMAK İÇİN ATILACAK ADIMLAR

İlk olarak yapılması gereken güvenli bir alan bulunmasıdır. Daha sonrasında bu bulduğunuz alanda dizleriniz üzerine çökmelisiniz ve kafanızı iki elinizin arasına alarak koruma sağlamalısınız. Düşmemek adına sabit bir yere tutunmanız ve yaşam üçgeni içerisinde kalmanız adına yardımcı olacaktır.

DEPREM ANINDA NELER YAPILMAMALI

Deprem bir anda yaşanan bir doğal afettir. Bu doğal afet yaşanmaya başladığında öncelikle korkuya kapılmamak ve sakinliği korumak gerekmektedir. Deprem yaşandığı esnada yapılmaması gerekmekte olan hareketler ise:

*Asansörler hiçbir şekilde kullanılmamalıdır,

*Elektronik cihazlara yaklaşılmamalıdır,

*Balkonlardan ve pencerelere yakınlaşılmaması gerekmektedir,

*Sarsıntı geçince su, elektrik ve gaz vanalarının açık kalmaması, sarsıntının ardından hemen kapatılmaları gerekmektedir.