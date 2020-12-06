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Yasaktan habersiz olan boyacıya Fatma Şahin'den destek

Gaziantep'te boyacılık yapan Orhan Özcan, evinde televizyon olmadığı için kısıtlamalardan habersiz olarak işinin başına geçmişti. Olayın basına yansıması sonrasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Özcan'a destek verileceğini açıkladı.

06 Aralık 2020 Pazar 16:56
Yasaktan habersiz olan boyacıya Fatma Şahin'den destek
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Gaziantep’te evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma kısıtlamasından habersiz olan 43 yaşındaki Orhan Özcan, her gün olduğu gibi boya sandığını alarak işinin başına geçti. Boş sokakta saatlerce müşteri gelmesini bekleyen Özcan, zabıtalar tarafından uyarılarak eve gönderilmişti. Tüm Türkiye’yi hüzünlendiren olay sonrasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin harekete geçti.

Fatma Şahin’den boyacıya televizyon desteği

Evli ve 4 çocuk babası olan Özcan, çalışmak zorunda olduğunu ve başka bir geliri olmadığını söylemişti. Özcan’ın sözlerini paylaşan Fatma Şahin, konuyla yakından ilgilendiklerini belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şahin, paylaşımında Özcan’a televizyon hediye edeceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Fatma Şahin’in paylaşımına sosyal medyada tepki yağdı. Kullanıcılar, tek sorunun televizyon olmadığını belirterek, televizyon hediye etmenin çözüm olmadığını savundular.



Son Güncelleme: 06.12.2020 16:56
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepFatma şahinBoyacı
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