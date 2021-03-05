Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?

Yasaklı Rütbe nedir?
Yasaklı rütbe isimli olan rütbe Tuğbay adlı rütbedir. Tuğbay rütbesi. Cumhuriyet tarihinin ilk zamanalrında savaştan sonra oluşmaya başlamış rütbeli askeri personellerin eksikliği sebebiyle ortaya çıkmıştır. En az General düzeyinde olanların emir komuta edebileceği alanlarda görev alabilecek bir General'in yokluğı nedeniyle emir komutanın Albay rütbesine sahip bir askeri personele verilmesiyle Yasaklı Rütbe ve ya Tuğbay ismi verilmiştir. Bundan dolayı Tuğbay rütbesinin adı tam olarak Tuğgeneral rütbesinin Tuğ kelimesi ile Albay rütbesinin bay kelimesini kullarak ortaya çıkmıştır.
TSK'da Yasaklı Rütbe var mı?
Yukarıda anlattığımız gibi ordu içinde yasaklı bir rütbe bulunmamktadır. Fakat olağanüstü durumlarda Tuğgeneral ve Amiral rütbesine sahip askerlerin sayısının az olması nedeniyle o rütbeyi doldurabilecek olan kişilere Tuğbay rütbesi (geçiçi) verilir. Bu sebeple yasaklı rütbe diye bir şey yoktur.