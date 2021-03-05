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Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?

Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ne demektir? İlk ne zaman ortaya çıkmıştır? Askeri yasaklı rütbeler ile ilgili tüm merak edilen soruların cevabı haberimizde...

05 Mart 2021 Cuma 17:05
Yasaklı rütbe nedir? Yasaklı rütbe ilk ne zaman ortaya çıktı?
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Yasaklı Rütbe nedir?

Yasaklı rütbe isimli olan rütbe Tuğbay adlı rütbedir. Tuğbay rütbesi. Cumhuriyet tarihinin ilk zamanalrında savaştan sonra oluşmaya başlamış rütbeli askeri personellerin eksikliği sebebiyle ortaya çıkmıştır. En az General düzeyinde olanların emir komuta edebileceği alanlarda görev alabilecek bir General'in yokluğı nedeniyle emir komutanın Albay rütbesine sahip bir askeri personele verilmesiyle Yasaklı Rütbe ve ya Tuğbay ismi verilmiştir. Bundan dolayı Tuğbay rütbesinin adı tam olarak Tuğgeneral rütbesinin Tuğ kelimesi ile Albay rütbesinin bay kelimesini kullarak ortaya çıkmıştır.

Cumhurutiyet'İn ilk zamanlarında görülen Tuğbay rütbesi 15 Temmuz'dan sonra ordudan ihraç edilen general ve amirallerin eksikliği sebebiyle aynı düzeyde personel olmadığı için bu yerlere albaylar atandı. Bundan dolayı 15 Temmuz darbesi ile Tuğbay rütbesi tekrar görülmüş oldu.

TSK'da Yasaklı Rütbe var mı?

Yukarıda anlattığımız gibi ordu içinde yasaklı bir rütbe bulunmamktadır. Fakat olağanüstü durumlarda Tuğgeneral ve Amiral rütbesine sahip askerlerin sayısının az olması nedeniyle o rütbeyi doldurabilecek olan kişilere Tuğbay rütbesi (geçiçi) verilir. Bu sebeple yasaklı rütbe diye bir şey yoktur.



Son Güncelleme: 05.03.2021 17:05
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Anahtar Kelimeler:
YasaklıRütbeAsker
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