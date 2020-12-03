Yasakları hiçe sayan,bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyenlere 44 bin 100 lira ceza

Yaşanan koronavirüs hastalığının yayılmasının önüne geçebilmek için her gün yeni tedbir ve kısıtlamalar hayatımıza giremeye devam ederken, hastalığı umursamayan konulan yasakları ve alınan tedbirleri hiçe sayan kişilerde çıkmıyor değil.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ VE TESPİT ETTİ

44 BİN 100 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Son olarakTürkoğlu'da 14 kişi eğlence amaçlı bir bağ evinde buluştu. Hastalığı ve tedbirleri umursamayan grup ilerleyen saatlerde alkolünde etksiyler maske ve mesafesiz görüntülerini sanal alemde paylaştı. Bir çok vatandaş sanal alemde paylaşılan bu görüntülere tepki gösterince ekipler görüntüleri mercek altına aldı.

Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda yasak olmasına rağmen bağ evinde toplanan ve tedbirleri hiçe sayarak eğlenen ve sağa sola para saçan kişileri tespit etti. Tespit edilen 14 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplamda 44 bin 100 lira idari para cezası kesildi.