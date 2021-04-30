Korona virüs salgınını toplum sağlığında oluşturduğu riskleri kontrol altına almak, yaşanan sosyal hareketlilik ile insanlar arasındaki teması azaltıp sosyal izolasyonu sağlayabilmek amacı ile Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki yasağa uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek? Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? e-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Sokağa çıkma cezaları nasıl sorgulanıyor?

Güvenlik güçleri ilk olarak sokakta olan yaşlı vatandaşlarımızı evlerine dönmeleri için uyarıda bulunacak ve ihtiyaç halinde onlara yardım edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin uyarısına rağmen sokakta olmaya devam eden vatandaşlara 3186 TL para cezası kesileceğini bildirdi.

Haftanın belirli günleri ile saatlerinde yasak olan sokağa çıkma kısıtlamasında alınmış olan ceza miktarı e-Devlet’ten sorgulanabiliyor.