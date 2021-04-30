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Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır

Yaşanan pandemi sürecinde artan vaka sayılarını düşürmek, riskleri yönetmek ve sosyal teması azaltmak amacı ile 17 Mayısıs tarihine dek tüm Türkiye’de tam kapanma süreci başlatıldı. Ancak yasaklara rağmen kural tanımayan ve sokağa çıkan kişilerin sayısı da oldukça fazla. Peki, yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? e-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır? İşte cevabı…

30 Nisan 2021 Cuma 23:23
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
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Korona virüs salgınını toplum sağlığında oluşturduğu riskleri kontrol altına almak, yaşanan sosyal hareketlilik ile insanlar arasındaki teması azaltıp sosyal izolasyonu sağlayabilmek amacı ile Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki yasağa uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek? Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? e-Devlet sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır?

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

Güvenlik güçleri ilk olarak sokakta olan yaşlı vatandaşlarımızı evlerine dönmeleri için uyarıda bulunacak ve ihtiyaç halinde onlara yardım edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin uyarısına rağmen sokakta olmaya devam eden vatandaşlara 3186 TL para cezası kesileceğini bildirdi.

Sokağa çıkma cezaları nasıl sorgulanıyor?

Haftanın belirli günleri ile saatlerinde yasak olan sokağa çıkma kısıtlamasında alınmış olan ceza miktarı e-Devlet’ten sorgulanabiliyor.




Son Güncelleme: 30.04.2021 23:23
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