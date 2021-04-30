İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?

Kabine Toplantısı'nın ardından ülke genelinde 29 Nisan ve 17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanma kararı çıktı. İnsanlar bu tarihler arasında marketlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Kısıtlama günlerinde marketlerin çalışma saatleri nasıl? Bu haberimizde marketlerle ilgili merak edilenleri sizlere derledik. İşte tam kapanmada market çalışma saatleri...

30 Nisan 2021 Cuma 13:34
Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?
Takip Et:

Hafta başında alınan kararla 29 Nisan-17 Mayısıs arasında tam kapanmaya geçilmişti. Bu tam kapanmada market çalışma saatleri merak edilmektedir. Zincir marketlerin çalışma saatleri ne?

Zincir marketlerin yasak olan günlerde çalışma saati

Tam kapanma süresince bakkal,market,manav,kasap,kuruyemişçi ve tatlıcılar  saat 10.00 ile  saat 17.00 arasında  açık kalacak. İnsanlar oturduğu yere en yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Zincir marketler de belirtilen saatlerde açık olacak. Zincir marketler Pazar günleri açık olmayacak.




Son Güncelleme: 30.04.2021 13:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tam Kapanmada Market çalışma SaatleriZincir Marketler Saat Kaça Kadar Açık?Yasakta Market çalışma Saatleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa uzun ve resimli mesajlar 2021
1 Mayısıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama mesajları, kısa uzun ve resimli mesajlar 2021
Tam kapanma döneminde hangi esnaflara destek verilecek?
Tam kapanma döneminde hangi esnaflara destek verilecek?
E-devlet çalışma izni belgesi alma işlemleri
E-devlet çalışma izni belgesi alma işlemleri
Bim 4 Mayısıs Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Bim 4 Mayısıs Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya kataloğu
Görev Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Görev belgesi başvuru
Görev Belgesi nedir, nereden alınır? e-Devlet Görev belgesi başvuru
Bankaya gitmek için izin almak gerekiyor mu?
Bankaya gitmek için izin almak gerekiyor mu?

Popüler Haberler

Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?
Dünya Hali dizisi oyuncuları ve konusu
Friends özel yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Friends reunion yayın tarihi
TJK 30 Nisan 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Rüyada et görmek ne demek, et görmek ne anlama gelir?
Bugün kimin maçı var? TV 30 Nisan 2021 Cuma canlı maç yayın saatleri
Beyaz Show yeniden başlayacak mı ne zaman? TV8’de mi olacak?
TV yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Sabah Sohbetleri sunucusu kimdir? Fatih Savaş kaç yaşında? nerelidir?
Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021
Kuruluş Osman 56.Bölüm fragmanı 28 Nisan 2021 Çarşamba
Vodafone 2 GB internet destek paketi kampanya detayları nelerdir? 2 GB bedava internet destek paketi nasıl alınır?
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Kaçıncı sınıfta yatay geçiş yapılır? Yatay geçişte kaçıncı sınıftan başlarım?
Promosyon ödemesinden kimler yararlanabilir? 2021 Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Esnaflar da işsizlik maaşı alabilecek! 2021 Esnaflara verilecek işsizlik maaşı şartları nelerdir?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.