Yasaklarda A101, BİM, ŞOK zincir marketlerin çalışma saatleri nasıl?

Hafta başında alınan kararla 29 Nisan-17 Mayısıs arasında tam kapanmaya geçilmişti. Bu tam kapanmada market çalışma saatleri merak edilmektedir. Zincir marketlerin çalışma saatleri ne?

Zincir marketlerin yasak olan günlerde çalışma saati

Tam kapanma süresince bakkal,market,manav,kasap,kuruyemişçi ve tatlıcılar saat 10.00 ile saat 17.00 arasında açık kalacak. İnsanlar oturduğu yere en yakın yerlerden alışveriş yapabilecek. Zincir marketler de belirtilen saatlerde açık olacak. Zincir marketler Pazar günleri açık olmayacak.