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Yasaklara rağmen mum ışığında kumar oynayanlara 100 bin lira ceza

Adana'da koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara rağmen mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin lira idari para cezası kesildi.

13 Aralık 2020 Pazar 12:55
Yasaklara rağmen mum ışığında kumar oynayanlara 100 bin lira ceza
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Korona virüs vaka sayılarının rekor düzeyde artmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların uygulanmasına devam edilirken, ihlallerde ekipler tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor ve kurallara uymayanlara idari para cezaları yazılmaya devam ediliyor.

Koronavirüs tedbirlerinin ve kısıtlamaların devam Adana'da denetime çıkan polis ekipler bir kahvehanede kısıtlama saatlerinde toplanıldığı ve kumar oynandığı ihbarı ile harekete geçti. Seyhan ilçesinde olan kahvehaneye baskın yapan ekipler mekanda mum ışığı ile kumar oynandığı belirlendi.

100 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kahvehanede bulunan 32 kişiye ekipler tarafından Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan işlem yapıldı ve toplamda 100 bin lira idari para cezası kesildi.



Son Güncelleme: 13.12.2020 12:55
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Mumu ışığında KumarAdanaKumar
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