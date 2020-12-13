Yasaklara rağmen mum ışığında kumar oynayanlara 100 bin lira ceza

Korona virüs vaka sayılarının rekor düzeyde artmasıyla birlikte geçtiğimiz hafta getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların uygulanmasına devam edilirken, ihlallerde ekipler tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor ve kurallara uymayanlara idari para cezaları yazılmaya devam ediliyor.

100 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Koronavirüs tedbirlerinin ve kısıtlamaların devam'da denetime çıkan polis ekipler bir kahvehanede kısıtlama saatlerinde toplanıldığı veoynandığı ihbarı ile harekete geçti. Seyhan ilçesinde olan kahvehaneye baskın yapan ekipler mekanda mum ışığı ile kumar oynandığı belirlendi.

Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kahvehanede bulunan 32 kişiye ekipler tarafından Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymamaktan işlem yapıldı ve toplamda 100 bin lira idari para cezası kesildi.