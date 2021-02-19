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Yasaklar hangi illerde kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için şartlar neler?

Covid-19 sebebiyle şehirlerde uygulanan kısıtlamalara esneklik getirilecek. Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Erdoğan, Mart ayında normalleşme sürecinin başlayacağını belirtti. Sıcak havaların yaklaşması ile uygulanan yasaklar da kalkmaya başlayacak. Tüm detaylar haberimizde..

19 Şubat 2021 Cuma 16:22
Yasaklar hangi illerde kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için şartlar neler?
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Yasaklar kalkacak mı?

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Mart ayında normalleşme sürecinin başlayacağını söyleyen Erdoğan, vatandaşların dört gözle beklediği haberi vermiş bulundu. Bilim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme süreci ile ilgili detaylı bilgileri anlattı. 

Her şehir 4 kriter üzerinden puanlanacak 

Belirlenen kriterler,

- İllerdeki 7-14 günlük vaka tespitleri

- Testlerdeki pozitif oranları

- Yoğun bakım doluluk seviyeleri ve servislere yeni hasta yatış sayıları

- İllerdeki aşı durumu

Puanlamaya göre kısıtlamalar devam mı edecek?

Virüsün azalma gösterdiği şehirlerde uygulanan kısıtlamalar esnetilecek, sokağa çıkma yasaklarının kalkması ,kafe,restoran tarzı işletmelerin belirli kurallara uygun olarak açılması, yüz yüze eğitime geçiş gibi faaliyetler baş gösterecek. Fakat şehirde herhangi bir artış tespit edildiğinde uygulanan bu esneklikler geri çekilebilecek ve kısıtlamalar devam edecek.



Son Güncelleme: 19.02.2021 16:22
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Anahtar Kelimeler:
VirüsKısıtlamalarYasaklar
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