Yasaklar hangi illerde kalkacak? Kısıtlamaların kalkması için şartlar neler?

Yasaklar kalkacak mı?

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulundu. Mart ayında normalleşme sürecinin başlayacağını söyleyen Erdoğan, vatandaşların dört gözle beklediği haberi vermiş bulundu. Bilim Kurulu üyesi olan Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, normalleşme süreci ile ilgili detaylı bilgileri anlattı.

Her şehir 4 kriter üzerinden puanlanacak

Belirlenen kriterler,

- İllerdeki 7-14 günlük vaka tespitleri

- Testlerdeki pozitif oranları

- Yoğun bakım doluluk seviyeleri ve servislere yeni hasta yatış sayıları

- İllerdeki aşı durumu

Puanlamaya göre kısıtlamalar devam mı edecek?

Virüsün azalma gösterdiği şehirlerde uygulanan kısıtlamalar esnetilecek, sokağa çıkma yasaklarının kalkması ,kafe,restoran tarzı işletmelerin belirli kurallara uygun olarak açılması, yüz yüze eğitime geçiş gibi faaliyetler baş gösterecek. Fakat şehirde herhangi bir artış tespit edildiğinde uygulanan bu esneklikler geri çekilebilecek ve kısıtlamalar devam edecek.