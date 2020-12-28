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Yasak olmasına rağmen açık olan kıraathane sahibinden 'pes' dedirten savunma

Koronavirüs tedbirleri denetleme kapsamında Amasya Merzifon'daki bir kıraathaneye baskın yapan ilçe emniyet müdürü ve polisler işletme sahibinin savunmasına 'pes' dedi. İşletme sahibi müşterilerin oyun oynamadığın fal baktığını iddia etti.

28 Aralık 2020 Pazartesi 18:48
Yasak olmasına rağmen açık olan kıraathane sahibinden 'pes' dedirten savunma
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tedbir ve kısıtlamaların denetimleri tüm illerimizde ekipler tarafından yapılıyor.

Bir çok ilimizde yapılan denetlemelerde alınan tedbir ve kısıtlamalara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlemler uygulanırken bazı işletme sahiblerinin savunmaları ekipleri bile şaşırtan cinsten.

Son olarak Amasya Merzifon ilçesinde tedbirleri denetlemeye çıkan  Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve polis ekipleri normal şartlarda kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın düzenledi. İçeri giren ekipler içeride maske ve mesafe kuralına uymayan kişilerin aynı zamanda oyun oynadıklarını belirledi. Baskın sırasında bazı kişilerin ise kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Kıraathane içinde bulunan bir kişinin ekiplere tepki göstermesiyle birlikte baskını yöneten ilçe emniyet müdürü Öztürk, kuralların herkes için olduğunu vurguladı.

OYUN DEĞİL FAL BAKIYORLARDI

Kıraathane işletmeci ise içerideki müşterilerin oyun oynamadıklarını sadece fal baktıklarını iddia etti. Bu savunmaya polis ekipleri bir 'pes' dedi.Bu savunmaya rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

İşletme sahibi ve oyun oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam da 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.



Son Güncelleme: 28.12.2020 18:48
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriAmasya Merzifon
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