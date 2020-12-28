Yasak olmasına rağmen açık olan kıraathane sahibinden 'pes' dedirten savunma

Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tedbir ve kısıtlamaların denetimleri tüm illerimizde ekipler tarafından yapılıyor.
Bir çok ilimizde yapılan denetlemelerde alınan tedbir ve kısıtlamalara uymayan kişi ve işletmelere cezai işlemler uygulanırken bazı işletme sahiblerinin savunmaları ekipleri bile şaşırtan cinsten.
Kıraathane içinde bulunan bir kişinin ekiplere tepki göstermesiyle birlikte baskını yöneten ilçe emniyet müdürü Öztürk, kuralların herkes için olduğunu vurguladı.
OYUN DEĞİL FAL BAKIYORLARDI
Kıraathane işletmeci ise içerideki müşterilerin oyun oynamadıklarını sadece fal baktıklarını iddia etti. Bu savunmaya polis ekipleri bir 'pes' dedi.Bu savunmaya rağmen ceza yemekten kurtulamadı.
İşletme sahibi ve oyun oynadığı tespit edilen 6 kişiye toplam da 18 bin 900 lira idari para cezası kesildi.