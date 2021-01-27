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Yasak aşk kanlı bitti! İzmir'de kapısına gelen kadını tüfekle vurdu

İzmir Bayraklı'da yaşanan olayda 29 yaşındaki Mikail G. isimli şahıs ailesiyle birlikte yaşadığı evine gelen Hediye D. isimli kadını tüfekle vurdu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:14
Yasak aşk kanlı bitti! İzmir'de kapısına gelen kadını tüfekle vurdu
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Bir kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı olay dün akşam İzmir Bayraklı ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede ailesiyle birlikte hayatını sürdüren 29 yaşındaki Mikail G.'nin evine dün gece 41 yaşındaki Hediye D. isimli kadın geldi. Kapıyı açan Mikail G. ile evli ve 2 çocuğu olan Hediye D. arasında sözlü tartışma çıktı.

AYNI SİLAHI KAFASINA SIKTI

Tartışmada sinirlenen ev sahibi Mikail G. evinde sakladığı tüfek ile dışarı çıkıp, Hediye D.'ye  ateş etti ve aynı silahla kafasına sıkarak intihar etti. Saçmaların omzuna isabet ettiği Hediye D. kanlar içinde olduğu yere düştü.

Silah seslerini duyan komşuların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk yardım sonrasında 41 yaşındaki Hediye D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Mikail D.'nin cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.

Öte yandan Mikail G. ile Hediye D.'in aralarında yasak ilişki olduğu iddia edildi.

Polis ekipleri olay yeri inceleme yaparken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı

 

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 10:14
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Anahtar Kelimeler:
IzmirYasak Aşk
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