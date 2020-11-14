Yasağı delip, salgını hiçe sayanlar düğün salonunda kına gecesi yaptı

Yasak olmasına rağmen Kırıkkale’de düğün salonunda davullu-zunalı kına gecesi yapıldı. İl Salgın Denetim ekiplerince kına gecesine düzenlenen baskında İşletme sahibine 3 gün işyeri kapama cezası verildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve uzun süredir tüm dünyaya yayılan ve vakaların katlanarak arttığı, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona-virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir çok ilde ekipler tarafından denetimle yapılıyor.

Kırıkkale’de düğün salonlarında toplu törenlerin yasak olmasına rağmen sosyal mesafeye aldırış edilmeden davullu-zunalı kına gecesi yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında, çalan müzik eşliğinde oynayan maskesiz sosyal mesafenin olmadığı kalabalıkla karşılaştı. Ekipler incelemelerde bulundu Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediğini tespit edildi. Kına gecesi sonlandırılırken salonda bulunan davetlilerin hepsi salondan dışarı çıkartıldı. İşletme sahibine ise 3 gün işyeri kapama cezası verildi.

Diğer yandan salgına yönelik denetimler gece-gündüz devam ediyorken kafe ve restoran gibi işyerlerinde de denetimler arttırıldı. Ayrıca işletmecilerine masalar arası sosyal mesafenin sağlanması ve yoğunlukların arttırılması konusunda telkinlerde bulunuldu.

