Yasağa uymayan 80 yaşındaki kadın halk otobüsüne binmek istedi

Korona-virüs nedeniyle alınan teni tedbir kararları ile birlikte sokağa çıkmasını yasak olduğu saatlerde 80 yaşındaki Şerife V. Halk otobüsüne binmek istedi. Şoför yaşlı kadının inmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan bu duruma tepki gösteren yaşlı kadın otobüsten aşağı inmek istemedi. Sürücünün ısrarları fayda etmeyince zabıta arandı.

Zabıta ekipleri ve bekçinin geldiği otobüs durağında kadına aşağı inmediği takdirde ceza yazılacağı ve 3 bin 150 Tl ödemesi gerektiği söylendi. Ceza kesilmemesi için yaşlı kadın otobüsten inmek zorunda kaldı yaşanan bu anlar otobüs içerisindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.