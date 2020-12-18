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Yasağa uymayan 80 yaşındaki kadın halk otobüsüne binmek istedi

Zonguldak Alaplı ilçesinde, korona-virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmasının yasak olduğu saatlerde 80 yaşındaki kadın, bindiği özel halk otobüsünden zabıta ve bekçi tarafından indirildi.

18 Aralık 2020 Cuma 18:59
Yasağa uymayan 80 yaşındaki kadın halk otobüsüne binmek istedi
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Korona-virüs nedeniyle alınan teni tedbir kararları ile birlikte sokağa çıkmasını yasak olduğu saatlerde 80 yaşındaki Şerife V. Halk otobüsüne binmek istedi. Şoför yaşlı kadının inmesi gerektiğini söyledi. Yaşanan bu duruma tepki gösteren yaşlı kadın otobüsten aşağı inmek istemedi. Sürücünün ısrarları fayda etmeyince zabıta arandı.

Zabıta ekipleri ve bekçinin geldiği otobüs durağında kadına aşağı inmediği takdirde ceza yazılacağı ve 3 bin 150 Tl ödemesi gerektiği söylendi. Ceza kesilmemesi için yaşlı kadın otobüsten inmek zorunda kaldı yaşanan bu anlar otobüs içerisindeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.



Son Güncelleme: 18.12.2020 18:59
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Anahtar Kelimeler:
ZonguldakKorona-virüs
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