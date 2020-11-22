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Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti

Tüm İllerde saat 20:00 itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 yaşındaki Şevki B. isimli şahıs polisleri ve kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit edince gözaltına alınarak karakola getirildi burada ifadesi alınan şahsa 3 bin 186 TL para cezası uygulandı daha sonra ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

22 Kasım 2020 Pazar 22:19
Yasağa rağmen sokağa çıktı, polisleri ve gazetecileri tehdit etti
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Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında korona-virüsle mücadele kapsamında Bursa’da polis ekipleri cadde ve meydanlarda kontrol noktaları kurdu. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da kentin dört bir yanında denetim yapan ekipler, merkez Osmangazi ilçesinde bir caddede yürüyen Şevki B. adlı kişiyi durdurdu. Kimliği istenen şahsa sokağa çıkma kısıtlaması hatırlatıldı ancak kimlik vermemek için direnen Şevket B. Polis ekipleri ile tartışmaya başladı. Olayın ardından caddeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Bir türlü sakinleştirilemeyen şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 186 TL para cezası uygulandı.

‘O GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMAZSIN’


Yaşanan olayı görüntüleyen gazetecilere de çıkışan Şevki B. Gazetecilere çektiği görüntüleri yayınlayamayacaklarını söyledi. Görüntüleri silmelerini isterken bir taraftan da gazetecileri tehdit etmeye başladı. Polis ekiplerine bağırıp hakaret etmeye başlayan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.  



Son Güncelleme: 22.11.2020 22:19
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Anahtar Kelimeler:
BursaSokağa çıkma Kısıtlaması
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