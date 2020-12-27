Yasağa rağmen internet kafeyi açan işyeri sahibi ve müşteriler polisi görünce arka kapıdan kaçtılar

Dün akşam saatlerinde Küçükçekmece’de meydana gelen olayda yasak olmasına rağmen bir intenet kafenin sokağa çıkma yasağına rağmen açık olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri intenet kafenin kapısını çaldı. Polislerin geldiğini gören işyeri sahibi kapıyı arkadan kilitleyerek polislerin kapıyı açmaya çalışırken oyalanmalarını sağladılar. İşyeri sahibi intenet kafenin arka kapısından arkada bulunan evlerin çatısından kaçtılar. Arka tarafa giden polis ekipleri çatıdan kaçan kişileri durdurmaya çalışsa da başarılı olamadılar.

Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken kafe içerisinde bulunan kişiler kaçmayı başardılar. Polis ekipleri tarafından olay ile alakalı inceleme başlatıldı.

