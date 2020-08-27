Yaş haddinden emeklilik nedir? Yaş haddinden emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olmak için 3 şart bulunur. Birçok kişi emekli olmak için yıllarca çalışıyor. Ancak emekli maaşlarının düşük olması bazı kişilerin emeklilik günlerini doldursalar da çalışmaya devam etmelerine neden oluyor.

Genel olarak emekli olmak için yaş, prim gün sayısı ve sigortalı çalışma sürelerinin tamamlanması gerekmektedir. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortalı olarak işe başlayan kişilerin kademeli olarak yaş şartlarının artmasına karar verildi.

Yaş haddinden emeklilik nedir?

Yaş haddinden emekli olmak prim gün sayısının dolmasına rağmen yaş sınırına takılan kişileri ifade eder. Yaş haddinden emekli olmak için ise kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Yaş haddinden emekli olmak için aranan şartlar sigorta başlangıcı ile çalışılan kurumlara göre değişmektedir.

Yaş haddinden emeklilik şartları

Yaş haddinden emeklilikte ilk kez sigortalı olunan tarih kıstas alınır. Bu belirlemeler kanunen belirtilmiştir. Buna göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan SSK’lı kadınlar 3600 iş gününü tamamladıktan sonra 58 yaşında emekli olurken, erkekler de 60 yaşında emekli olabilir.

8 Eylül 1999 yılından sonra ilk sigorta girişi yapılan kişilerde ise sigortalı çalışma süresi 25 yıl olup kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırı bulunmaktadır.

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olan kişilerinde emekliye ayrılma durumları 4500 prim gün sayısından 5400 güne çıkarılmıştır.

SSK emeklilikte kademeli artış şartları

Yaş haddinde kademeli artış şartları 2008 yılında düzenlenen kanunla uygulanmaya başlamıştır. Buna göre emeklilik için aranan yaş sınırı erkeklerde 63 kadınlarda 61 olmuştur. Kademeli olarak yaş sınırının artması durumu şu şekildedir;

31 Aralık 2035 yılında 5400 iş gününü bitiren kadınlar 61, erkekler ise 63 yaşında emekli olacak.

1 Ocak 2036 yılında 5400 iş gününü tamamlayan kadınlar 62, erkekler ise 64 yaşında emekli olacak.

Bağ-Kur yaş haddinden emeklilik şartları

8 Eylül 1999 yılı ve öncesinde sigorta girişi olan kadınlar 5400 iş gününü tamamladıktan sonra 56 yaşında emekli olurken, erkekler 58 yaşında emekli olabiliyor.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olan kadınlar 5400 iş gününü tamamladıktan sonra 60 yaşında erkekler ise 62 yaşında emekli olabiliyor.

SSK 3600 gün ile emeklilik şartları

1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigorta girişi olan kişilerde ise kademeli olarak yaş uygulaması yapılır.

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan kişiler SSK mensubu ise 3600 prim gününün tamamlanmasının ardından emekli olabiliyor.

SSK 3600 gün emeklilik yaşı tablosu

SSK üzerinden sigortalı olan ve 3600 günü tamamlamaları halinde emekliliğe hak kazanan kişiler için yaş haddi uygulaması şu şekilde uygulanır;

Mayıs 2020 ve öncesinde 15 yıllık sigorta süresi ile 3600 prim günü sayısını tamamlayan kadınlar 50 yaşında emekli olabilirken, erkekler için bu yaş sınırı 55’tir.

Mayıs 2002 ile 23 Mayıs 2005 yılları arasında 3600 prim günü ve 15 yıllık sigorta süresini tamamlayan kadınlarda emeklilik yaşı sınırı 52 iken erkeklerde 56 yaş sınırı uygulanır.

23 Mayıs 2005 ile 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında yaş ve sigorta süresini tamamlayan kadınlar 54 yaşında erkekler ise 57 yaşında emekli olabiliyor.

Mayıs 2008 ile 23 Mayıs 2011 yılları arasında aranan şartları tamamlayan kadınlar 56 yaşında erkekler ise 58 yaşında emekli olabiliyor.

Emeklilik maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplaması 2000 yılına kadar SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı çalışanlarının gösterge ve katsayılarına göre yapılıyordu. 1999 yılından itibaren SSK ve Bağkur çalışanları yeni uygulamaya geçti ve memur emeklileri ise aynı sisteme devam etti. Buna göre emekli maaşı hesaplaması üç farklı şekilde yapılmaktadır.

Hesaplamalarda 2000 yılı ve öncesi sigorta başlangıcı olanlar,

2000 ve 2008 yılı arasında sigorta başlangıcı olanlar,

2008 yılı sonrasında sigorta başlangıcı olanlara göre maaş hesaplaması yapılır.

Emekli maaşı sorgulama

Emekli maaşı sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına emekli olunan kurumun adına göre emekli aylığı bilgisi yazılmalıdır.