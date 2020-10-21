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Yaş düzeltmeleri emeklilik tarihini etkileyebiliyor!

Nüfusa doğum tarihi yanlış girilenlerin emeklilik adına bu yanlışı düzeltmeleri için acele etmeleri gerekmektedir. Yaş düzeltmelerini erken yapan kişilerin emeklilik durumlarında da değişiklik olabilmektedir.

21 Ekim 2020 Çarşamba 01:09
Yaş düzeltmeleri emeklilik tarihini etkileyebiliyor!
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Geçmişte yaşanan nüfus kütük kayıtlarındaki hatalar başvurulması halinde düzeltilebilmektedir. Ancak bu konuda yaş sorunu yaşayan kişiler bu sorunları düzeltmelerine rağmen emeklilik konusunda yine de sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu konuda sorun yaşanmaması adına kişilerin bu hata düzeltmelerini çocuk yaşta gerçekleştirmeleri yararlı oluyor.

Yaş düzeltmelerinde acele edilmeli

Nüfusa doğum tarihi yanlış kaydedilen kişilerin bu sorunları bir an önce çözmesi gerekiyor. Gerçek tarihi bilen kişiler bu konu hakkında başvuru yaparak gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep edebiliyor. İş ve emeklilik gibi konularda birçok sıkıntı yaratan yaş sorunu erken yaşta düzeltilmelidir.

Nüfusa normalden küçük yazılan kişiler emekli olurken sorun yaşayabilmektedir. Bu nedenle bu kişilerin erken yaşta bu sorunu düzeltmeleri gerekir. Bir kişinin 2 yıl daha genç olması o kişinin 2 yıl daha az emekli maaşı almasına neden olmaktadır. Bu durum kişinin hayatını maddi yönden etkilemektedir. SGK tarafından kişinin ilk olarak sigortalı olarak çalışmaya başladığı zaman kayıtlı olduğu doğum tarihi baz alınmaktadır. Bu nedenle kişilerin böyle bir sorunu var ise sigortalı olarak çalışmaya başlamadan bir an önce bu sorunu çözmeleri gerekmektedir.

Yaş düzeltmesi hemen yapılmalı


Çocukların böyle bir sorunla karşı karşıya kalmaları durumunda aileleri tarafından başvurularak çocukların doğum tarihlerinin düzeltilmesi gerekir. Okul döneminde staj yapan gençlerin staj sigortasındaki doğum tarihi ölçüt olarak alınmamaktadır. Bu nedenle gençlerin sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce doğum tarihlerindeki yanlışlığı düzeltmeleri gerekir.

İş kazası veya meslek hastalığı yaşayan kişilerde de yine kaza öncesi veya hastalık öncesi sigortada kayıtlı olan nüfus kütük bilgiler dikkate alınmaktadır. Bu hastalığı veya kazayı geçiren kişilerin sonradan düzeltme yaptırmaları emeklilik tarihlerinde değişikliğe sebep olmamaktadır.

Doğum günü belli olmadığı hallerde Temmuz kabul edilir

Bazı kişilerin nüfus kayıtlarında kaydı yapan kişinin hatası dolayısıyla doğum tarihi sisteme yanlış yazılıyor. Bu durumlar kişinin kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı olduğu için değiştirilmesi halinde SGK tarafından dikkate alınmaktadır. Kişilerin bu değişimleri yaparken kendileri dışında bir yanlış yapıldığını kanıtlamaları gerekiyor.

Ancak bazı kişilerin ailesi isteyerek çocuklarını nüfusa geç yazdırmaları halinde bu kişilerin doğum tarihi değişiklikleri emekliliklerini etkilememektedir. Bu durum söz konusu olması halinde kişilerin bu durumu kanıtlamalarında dahi SGK tarafından bu durum kabul görmemektedir.

Kişilerin doğum tarihlerinde yaşanan belirsizlik durumunda ise nüfus düzeltmelerinde kişilerin doğum ayı temmuz olarak kabul edilmektedir. Kişilerin emeklilik hesaplamaları da 1 Temmuz tarihine göre hesaplanmaktadır.



Son Güncelleme: 21.10.2020 01:09
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Anahtar Kelimeler:
EmeklilikYaş Düzeltmeleri
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