Yarınki yurtta hava durumu, hava nasıl olacak?

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşlar gün gün hava durumlarına bakmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Aralık Cuma gününün raporunu açıkladı.

4 Aralık Cuma hava durumu

Meteorolojiden yapılan açıklamada 4 Aralık Cuma günü sağanak yağış ve don uyarısı yapıldı. Özellikle Antalya ve Muğla ile Aydın’ın kıyı, İzmir’in batı kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.

Meteoroloji yarın ki hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ülke genelinde havanın parçalı bulutlu olacağını, Antalya ve Muğla illeri ve çevrelerinde yer yer yağışın olabileceği duyuruldu.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde de don ve buzlanma riskine karşı sürücüler uyarıldı.