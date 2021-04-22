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Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?

Tüm dünyada görülen Covid-19 virüsü nedeni ile ülkemizde bazı kısıtlamalar uygulanmaktadır. Bunlardan biri de 23 Nisan cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması nedeni ile sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşların akıllarında bir soru ise kargoların yarın açık olup olunmayacağı yönde. Haberimizde detaylı şekilde yer verdik.

22 Nisan 2021 Perşembe 21:47
Yarın kargolar açık mı? 23 Nisan PTT, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo teslimat yapacak mı, açık mı?
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23 Nisan 2021 kargolar açık mı?

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğundan resmî tatil. Hem de ülkemizde görülen bütün dünyayı etkisi altın alan korona virüs sebebi ile sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok vatandaş 23 Nisan günü kargoların açık olup olmadığını merak etmekte ve araştırmaktadırlar. 

23 Nisan 2021 Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmî tatil olduğundan bütün illerde ki kargo şubeleri kapalı olacaktır. Aras kargo, MNG kargo, PTT kargo, Yurtiçi kargo, Sürat kargolar da kapalı olacaktır.  

23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan 2021 tarihinde (yarın) sokağa çıkma yasağı olacaktır. 3 günlük sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Perşembe günü saat 19:00 başlayarak pazar günü saat 05:00 de sona erecektir. 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Mecliste törenler düzenlenecektir. Milli Eğitim Bakanlığı 06.04.2021 23672112 sayılı gereğince çelenk sunma törenleri sosyal mesafe kuralına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. 

Çelenk sunma töreni hariç bir araya gelinerek kutlamalar olmayacak. Başta kollu kuvvetleri olmak üzere ses, ışık, konvoy, havai fişekler gösteriler ağırlık verilerek kutlanacaktır.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında uygulanan market, bakkal, manav, kasap vb. yerlerin sabah saat 10:00 akşam 17:00 e kadar süren usuller 23 Nisan Cuma günü de aynı olacaktır. 




Son Güncelleme: 22.04.2021 21:47
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23 NisanUlusal Egemenlik Ve çocuk BayramıSokağa çıkmaKısıtlamaKargo
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