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Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 2021 Diyanet dini günler takvimi

Kandil günleri çokça dua edilir, namaz kılınır ve ibadet edilir. Şaban ayı dahilinde olan Berat Kandili’nin tarihi merak konusu oldu. Berat Kandili’ne az bir süre kala, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız tam tarihi öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Yazımızın devamında Diyanet tarafından açıklanan 2021 dini günler takvimine sizler için yer verdik.

26 Mart 2021 Cuma 02:13
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 2021 Diyanet dini günler takvimi
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Yaklaşan Berat Kandili’nin tarihi çoğu kişi tarafından araştırıldı. Üç aylardan ikincisi olan Şaban Ayı dahilinde olan Berat Kandili’nde kişiler ibadetlerini yerine getirecekler. Dini görevlerini eksiksiz tamamlamak isteyen, kandil zamanını kaçırmamak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği takvim aşağıdadır.

2021’in kandil tarihleri;

Miraç Kandili – 10 Mart 2021

Berat Kandili – 27 Mart 2021

Mevlid Kandili – 17 Ekim 2021

Merak edilen Berat Kandili için Diyanet tarafından verilen tarih 27 Mart Cumartesi’dir.

 

Anlam ve önemi

Berat; temiz olmak, aklanmak anlamlarına gelmektedir. Bu gecede müslümanlar günahlarından arınır bu nedenle de Berat Gecesi ismini almıştır. Berat Kandili gününü ibadet ile geçirmenin sevabı büyüktür.  



Son Güncelleme: 26.03.2021 02:13
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Anahtar Kelimeler:
KandilBeratBerat GecesiTakvim
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