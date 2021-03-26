Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 2021 Diyanet dini günler takvimi

Yaklaşan Berat Kandili’nin tarihi çoğu kişi tarafından araştırıldı. Üç aylardan ikincisi olan Şaban Ayı dahilinde olan Berat Kandili’nde kişiler ibadetlerini yerine getirecekler. Dini görevlerini eksiksiz tamamlamak isteyen, kandil zamanını kaçırmamak isteyen vatandaşlarımızın merak ettiği takvim aşağıdadır.

2021’in kandil tarihleri;

Miraç Kandili – 10 Mart 2021

Berat Kandili – 27 Mart 2021

Mevlid Kandili – 17 Ekim 2021

Merak edilen Berat Kandili için Diyanet tarafından verilen tarih 27 Mart Cumartesi’dir.

Anlam ve önemi

Berat; temiz olmak, aklanmak anlamlarına gelmektedir. Bu gecede müslümanlar günahlarından arınır bu nedenle de Berat Gecesi ismini almıştır. Berat Kandili gününü ibadet ile geçirmenin sevabı büyüktür.