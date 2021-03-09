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Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 10 Mart 2021 Çarşamba Miraç gecesi nedir?

Mübarek üç aylara girilmesinin ardından Ramazan ayı için geri sayım başladı. Kandillerin gelmesi ile birlikte Müslüman alemi için büyük önem arz eden kandillerde bolca ibadet edilir. 10 Mart 2021 Çarşamba tarihini yaklaşması ile yarın kandil mi soruları yer alıyor. Miraç gecesi nedir?

09 Mart 2021 Salı 16:28
Yarın kandil mi? Yarın ne kandili? 10 Mart 2021 Çarşamba Miraç gecesi nedir?
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Geçtiğimiz ay mübarek üç ayların başlamasının ardından İslam alemi Ramazan ayına hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 dini takvimi açıklandı. 10 Mart Çarşamba günü ne kandili? İşte 10 Mart 2021 kandil hakkında bilgiler

10 Mart 2021 Çarşamba günü Miraç Kandili olmasından kaynaklı İslam alemi için hazırlıklar başladı. Müslüman alemi için önemli kandiller arasında yer alan Miraç Kandili dua ve ibadetlerle geçecek.

Ramazan ayı ve bayramı ne zaman?

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü ile başlayacak. Kadir Gecesi ise 8 Mayısıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı arifesi ise 12 Mayısıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı’nın 1. Günü 13 Mayısıs Perşembe günü ile başlayacak. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek ve 15 Mayısıs Cumartesi son bulacak.

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

2021 Diyanetin takvimine göre Kurban Bayramı bu yıl 19 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü son bulacak. Kurban Bayramın arifesi ise 19 Temmuz Pazartesi olacak.

 2021 KANDİL GÜNLERİ

  • Miraç Kandili 10 Mart 2021
  • Berat Kandili 27 Mart 2021
  • Kadir Gecesi 8 Mayısıs 2021
  • Mevlid Kandili 17 Ekim 2021

Miraç Kandil’inde oruç tutulur mu? 

Miraç Kandil’inin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar Miraç Kandil’inde oruç tutulur mu sorusunu merak ederken Diyanet İşleri Başkanlığı açıklama yaptı.
 

Açıklamada Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek ay olarak bilinmektedir. Ramazan ayında oruç tutmak farz sayılmaktadır.  Recep ve Şaban aylarında aralıksız oruçlu geçiren kişi için herhangi bir dini dayanağı yoktur. Vatandaşın sağlığı ve müsait olma durumuna göre bu aylarda nafile orucu tutulabilir. Nitekim Hz. Peygamber efendimiz Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259)

Nafile orucu nedir?

Nafile orucunun ne olduğunu merak eden vatandaşlar araştırmaya koyulurken Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Farz ve vacip olan oruçların dışında tutulan oruçlara nafile orucu denmektedir. Gereksiz anlamına gelmez.

Daha fazla sevap kazanmak için yapılan ibadetler arasında yer alır. Nafile oruçlarına sünnet, müstehap veya mendup ya da tatavvu da denir.  Nafile orucu mübah olan tüm günlerde tutulabilir.

Üç aylarda oruç tutulursa ne olur?

Üç ayları aralıksız oruç tutan kişi hakkında herhangi bir rivayet bulunmamaktadır.  Nafile orucu tutulabilir fakat bu konu hakkında herhangi bir hadis bulunmamaktadır. Nafile oruçlar arasında üç aylar orucu bulunmaz.  Hz. Peygamber Hz. Aişe’nin ifadesine göre, efendimiz Ramazan ayı haricinde başka hiçbir ayı oruçlu geçirmemiştir.  Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır. (Müslim, Sıyam 175, 176)

Miraç Kandil’inde ne yapılmalı?

Mübarek aylarda Müslüman alemi bol sevap kazanmak için Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirir, ya da okuyanı dinler. Peygamber Efendimiz (sas)’e salat ü selamlar getirmeli ve dualar edilmelidir.

Kaza, nafile namazları kılınır. Kandil gecesine ait özel ibadetler yapılmalıdır. Tefekkürde bulunmalı.  Hayati meselelere kafa yormalı kişi nereden geldiğini ve nereye gittiğini gibi soruları kendine sormalıdır.

Geçmişin muhasebesi yapılmalı. Şimdi ki zamanın ve geleceğin planı çizilmeli. Günahlar samimi şekilde tevbe ve istiğfar edilir.

Bol tesbih zikiri ve mü’minler ile helalleşmeli. Küs ve dargın olanlar mutlaka barıştırılmalı, gönüller alınmalıdır.

Kişiler dua ederken eğer başkalarına da ediyorsa isim vererek dualar etmeli.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 16:28
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Miraç Kandili10 Mart 2021üç Aylar
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