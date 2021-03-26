Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri

''Yarın kandil mi, ne kandili var 2021, Berat mı? 27 Mart hangi kandil, 2021 kandil tarihleri ne zaman?'' gibi sorularla yarın kandil mi değil mi gündemdeki araştırma konularından biri haline geldi.

Regaip ve Miraç Kandili geride bıraktığımız günlerde kutlandı. Ardından senenin üçüncü kandili için gün sayılıyor. Kandil günleri, İslam dünyası açısından oldukça mühim günler içerisinde bulunuyor.

27 Mart kandil mi, 27 Mart hangi kandil?

''Yarın kandil mi, hangi kandil?'' sorularının yanıtları yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. 2021'in üçüncü kandili olan Berat Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Kandil için gün sayılırken kandil tarihleri de merak konusu oldu.

Peki 27 Mart hangi kandil, kandil günleri hangileri? İşte 2021 kandil tarihleri...

Yarın kandil mi?

2021 yılının üçüncü kandili olan Berat Kandili yarın yani 27 Mart 2021 tarihinde kutlanacak.

2021 kandil tarihleri

27 Mart 2021: Berat Kandili

17 Ekim 2021: Mevlit Kandili