İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri

Yarın kandil mi, ne kandili var 2021, Berat mı? 27 Mart hangi kandil, 2021 kandil tarihleri ne zaman?

26 Mart 2021 Cuma 17:07
Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri
Takip Et:

''Yarın kandil mi, ne kandili var 2021, Berat mı? 27 Mart hangi kandil, 2021 kandil tarihleri ne zaman?'' gibi sorularla yarın kandil mi değil mi gündemdeki araştırma konularından biri haline geldi.

Regaip ve Miraç Kandili geride bıraktığımız günlerde kutlandı. Ardından senenin üçüncü kandili için gün sayılıyor. Kandil günleri, İslam dünyası açısından oldukça mühim günler içerisinde bulunuyor.

 

27 Mart kandil mi, 27 Mart hangi kandil?

''Yarın kandil mi, hangi kandil?'' sorularının yanıtları yoğun bir ilgi ile takip ediliyor. 2021'in üçüncü kandili olan Berat Kandili'ne kısa bir süre kaldı. Kandil için gün sayılırken kandil tarihleri de merak konusu oldu.

Peki 27 Mart hangi kandil, kandil günleri hangileri? İşte 2021 kandil tarihleri...

 

Yarın kandil mi?

2021 yılının üçüncü kandili olan Berat Kandili yarın yani 27 Mart 2021 tarihinde kutlanacak.

 

2021 kandil tarihleri

27 Mart 2021: Berat Kandili

17 Ekim 2021: Mevlit Kandili



Son Güncelleme: 26.03.2021 17:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
27 Mart Kandil Mi?Berat Kandili Ne Zaman?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Berat Kandili'nde hangi zikirler ve tebihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
Berat Kandili'nde hangi zikirler ve tebihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
Berat Gecesi okunacak dualar ve Peygamberimizin Berat Kandili duası
Berat Gecesi okunacak dualar ve Peygamberimizin Berat Kandili duası
Berat Kandili günü oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?
Berat Kandili günü oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?
Berat Kandili'nde ne olmuş? Berat Kandili önemi ve fazileti
Berat Kandili'nde ne olmuş? Berat Kandili önemi ve fazileti
Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?
Malulen emekli nasıl olunur? Malulen emeklilik şartları nelerdir?

Popüler Haberler

Yarın kandil mi, ne kandili? 27 Mart Cumartesi hangi kandil? Berat Kandili ne zaman? 2021 kandil günleri
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Bugün Kandil mi? Berat Kandili ne zaman, hangi gün?
Berat Kandili'nde hangi zikirler ve tebihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler
Berat Gecesi okunacak dualar ve Peygamberimizin Berat Kandili duası
Berat Kandili günü oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu ne zaman tutulur?
PUBG 11.1 güncellemesi yayınlandı - PUBG 11.1 güncellemesi yenilikleri
Norveç - Türkiye maçı muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı oyuncu listesi
İşkur 26 Mart 2021 Cuma güncel personel alım ilanları ile 50 Bin personel alımı yapılacak
Bu akşam hangi diziler var? 26 Mart 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
İstanbul’da yaşamanın avantajları ve dezavantajları
Ramo dizisi Nadya kimdir? Gözde Kaya'nın yer aldığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm olacak, ne zaman final yapacak?
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Türkan Hanım’ın Konağı 133. bölüm izle 17 Mart Çarşamba son bölüm - TRT1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkiye il plaka kodları sıralaması ve şehirlerin telefon alan kodları
Doya Doya Moda ALL STAR 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu, kim elendi? TV8 Doya Doya Moda 10. bölüm puan durumu
Temizlik Benim İşim 26 Mart Cuma günü kim birinci oldu? Fox TV Temizlik Benim İşim 350. bölüm puan durumu
Beni Bırakma 580. bölüm izle 26 Mart Cuma son bölüm - Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle ATV
TJK 26 Mart 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.