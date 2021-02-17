Yarın kandil mi? 18 Şubat 2021 Perşembe hangi kandil?

Şubat ayı itibari ile Müslüman alemi için en önemli aylara girildi. Üç Ayların başlaması ile Regaip Kandili yaklaştı. 13 Mart’ta son bulacak Recep ayından sonra Şaban ayına girilecek.

Regaip kandili ne zaman?

18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaip Kandili

Kandiller, Müslüman alemi için önemlidir. Önemli günlerde genellikle Müslüman alemi oruç tutmaktadır. Namaz kılarak ibadet yapmaktadır. Kur’an okuyarak ve tesbih çekerek ibadetler tamamlanmaktadır.

2021 Dini Günler

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 202