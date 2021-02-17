Yarın kandil mi? 18 Şubat 2021 Perşembe hangi kandil?

Şubat ayı itibari ile Müslüman alemi için en önemli aylara girildi. Üç Ayların başlaması ile Regaip Kandili yaklaştı. 13 Mart’ta son bulacak Recep ayından sonra Şaban ayına girilecek.
Regaip kandili ne zaman?
18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaip Kandili
Kandiller, Müslüman alemi için önemlidir. Önemli günlerde genellikle Müslüman alemi oruç tutmaktadır. Namaz kılarak ibadet yapmaktadır. Kur’an okuyarak ve tesbih çekerek ibadetler tamamlanmaktadır.
2021 Dini Günler
Regaip Kandili: 18 Şubat 2021
Miraç Kandili: 10 Mart 2021
Berat Kandili: 27 Mart 2021
Mevlid Kandili: 17 Ekim 202
Son Güncelleme: 17.02.2021 13:19