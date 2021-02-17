İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Yarın kandil mi? 18 Şubat 2021 Perşembe hangi kandil?

Üç Ayların gelmesi ile birlikte kandil zamanları da yaklaşıyor. Kandil zamanlarının araştırılması ile birlikte en yakın kandilin 18 Şubat olduğu ile ilgili konuşuluyor. Regaip kandili ne zaman? Diyanet 2021 dini günler

17 Şubat 2021 Çarşamba 13:19
Yarın kandil mi? 18 Şubat 2021 Perşembe hangi kandil?
Takip Et:

Şubat ayı itibari ile Müslüman alemi için en önemli aylara girildi. Üç Ayların başlaması ile Regaip Kandili yaklaştı. 13 Mart’ta son bulacak Recep ayından sonra Şaban ayına girilecek.

Regaip kandili ne zaman?

18 Şubat 2021 Perşembe günü Regaip Kandili

Kandiller, Müslüman alemi için önemlidir. Önemli günlerde genellikle Müslüman alemi oruç tutmaktadır. Namaz kılarak ibadet yapmaktadır. Kur’an okuyarak ve tesbih çekerek ibadetler tamamlanmaktadır.

2021 Dini Günler

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 202



Son Güncelleme: 17.02.2021 13:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KandilRegaipDini Günlerüç AylarRecep
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
A 101'de bu hafta hangi indirimler var? 18 - 19 şubat A 101 indirimleri
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Diyarbakır'da korkunç olay! Kan davalısıyla karşılaşınca kafasına sıktı
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Afyonkarahisar'da Feci kaza! Tren ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
2 altın yağmurcun kuşunu vuran avcılara 6 bin TL ceza!
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
18 Şubat vaka verileri açıklandı! Türkiye'de son 24 saatte 83 can kaybı
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!
Manisa Salihli'de handa bulunan ofise kumar baskını!

Popüler Haberler

Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
19 Şubat 2021 Cuma bugün hangi maçlar var? Süper Lig, TFF 1. Lig, Avrupa ligleri, 19 Şubat 2021 tarihinde kimin maçı var?
TBMM ne zaman tatile olacak? Meclis tatile girme tarihi
Maskesiz hayata ne zaman geçilecek? DSÖ tarih verildi
EGM Personeli tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? Hangi tarihte?
Çılgın Parti film konusu ve oyuncuları
Berrin Keklikler kimdir? Reynmen ve Berrin Keklikler arasında aşk iddiaları doğru mu?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 19 Şubat 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Behice ölecek mi, diziden ayrılacak mı?
Emanet yeni bölüm fragmanı 19 Şubat Cuma Emanet 120. Bölüm özeti
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Güncel gümüş fiyatları 19 Şubat 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.