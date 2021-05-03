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Yarın hava nasıl olacak? 4 Mayıs 2021 Salı hava durumu nasıl olacak? Salı günü yurt geneli hava durumu

Son günlerde artan hava sıcaklığının ileriki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Sıcaklığın tüm ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde olması söz konusu. Rüzgar ise genelde kuzey ve kuzeybatı, zamanla Marmara'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. R Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde ise Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer şiddetini artırabilir. İşte hava durumuna ilişkin detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 02:06
Yarın hava nasıl olacak? 4 Mayıs 2021 Salı hava durumu nasıl olacak? Salı günü yurt geneli hava durumu
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Buna göre hava durumu İstanbul’da parçalı bulutlu 27 derece iken Ankara’da parçalı bulutlu 2 derece, İzmir az bulutlu 34 derece, Bursa ise parçalı bulutlu 32 derece.

Hava durumuna göre Marmara Bölgesi’nde hava bulutlu olacak. Buna göre ise Edine ve Balıkesir’de sıcaklık 30 derecenin üstüne çıkacak. Çanakkale de ise en yüksek sıcaklık 36 derece olarak bekleniyor. Bunun yanı sıra hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesi, Salı günü de tüm bölgede etkili olacak bir yağmur bekleniyor.

Ege Bölgesi’nde ise güneşli havalar söz konusu. Buradaki sıcaklık ise 30 derecenin üstünde bekleniyor. Bunun yanı sıra Pazartesi-Salı sıcaklıkların 1-2 derece düşmesi söz konusu.

Sıcaklıkların en çok hissedildiği bölgelerden biri olan Akdeniz Bölgesi’nde ise hava az bulutlu. Antalya 29, Mersin 25, Adana ve Hatay ise 30 derece.

İç kesimlere doğru geldiğimizde ise hava bizleri parçalı bulutlu karşılıyor. Eskişehir ve Konya 32 derece iken Kayseri 26, Sivas 25 derece.

Karadeniz Bölgesi’nde ise alışık olunan bir hava hakim. Parçalı bulutlu olan bölgede Samsun, Trabzon ve çevresinde sis bekleniyor. Buna göre Bolu 27, Samsun ve Gümüşhane 22, Trabzon 19 derece olacak. Bunun yanı sıra Salı günü itibari ile bölgede yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer yerlerde ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Buna göre Kars 19 derece iken Erzurum ve Hakkari 20, Malatya ise 28 derece.

Havanın parçalı ve az bulutlu olduğu yerlerden biri ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Buna göre Gaziantep 29, Diyarbakır 28, Şanlıurfa 31 derece iken Mardin ise 26 derece olacak. Hafta başı itibari ile sıcaklıklar 1-2 derece yükseliş gösterecek.




Son Güncelleme: 03.05.2021 02:06
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HavaDurumu4MayısSalıSıcaklık
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