Yarın hava nasıl olacak? 31 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu tahminleri merak edilmeye devam ediyor. Ülke genelinde devam eden soğuk hava dalgasına dikkat çeken meteoroloji Perşembe günü için vatandaşları uyardı.

29 Mart – 4 Nisan 2021 tarihleri için açıklanan hava durumunda iç ve doğu bölgelerinde hava sıcaklarının yükseleceği, kuzeybatı bölgelerinde Salı günü itibari ile hava sıcaklığında düşüş yaşanacağı açıklandı. Meteorolojiden yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi.

Pazartesi günü kuzey bölgelerde yağmur olacağı uyarısı yapılırken İstanbul başta olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Bursa’da yer yer sağanak yağışın etkili olacağı açıklanırken İzmir, Antalya ve çevresinde güneşli havanın etkili olacağı belirtildi.

Salı gününde de kuzey kesimlerde yağmur etkili olacak açıklamaları yapılırken Salı günü için İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer yer sağanak yağışın etkili olacağı açıklandı.

Çarşamba günü sağanak yağışın etkisini arttıracağı belirtilirken kuzey kesimler, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da sağanak yağışların etkisini arttıracağı belirtildi.

Perşembe günü ülke genelinde sağanak yağış beklendiği belirtilirken İzmir ve çevresinde Çarşamba günü etkisini arttırmaya başlaması beklenen sağanak yağış Perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacak. İstanbul’da sağanak Perşembe gününe kadar devam ederken Bayburt, Ardahan ve Kars’ta kar yağışı ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Perşembe günü etkili olması beklenen sağanak yağış sonrasında ülkenin batısında güneşli hava hakim olması beklenirken Doğu Anadolu’da ve Karadeniz bölgesinde Gümüşhane, Erzurum, Bitlis, Ağrı, Kars ve Ardahan’da Cuma günü kar yağışı bekleniyor.