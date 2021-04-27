Yarın hava nasıl olacak? 28 Nisan 2021 İstanbul, Ankara, İzmir Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinde zaman zaman bulutlar görülecek. Rüzgar ise Türkiye genelinde orta kuvvet ve ortanın altında esmeye devam edecek. Marmara Denizi’nin kuzeyinde bulunan bölgelerde kuru ve soğuk hava geliyor. Güneyde ise batı tarafından nemli ve sıcak rüzgarlar geliyor.

İstanbul’da sıcaklık 17 derece olarak ölçüldü. Ankara’da sıcaklık 19 derece olarak ölçüldü. İzmir’de ise sıcaklık şu an 26 derece olarak ölçüldü. Bursa’da sıcaklık ise 22 derece olarak ölçülüyor. Marmara’da bugün yağış beklentisi az. 3 gün boyunca parçalı bulutlu olacak.

Ege Bölgesi’nde de yağış yok. Perşembe ve Çarşamba günleri olmak üzere zaman zaman bulutlanma olabilir.

Karadeniz’de Trabzon ve çevresinde sağanak yağış olacak. Bu yağmurlar Perşembe günü Gümüşhane ve Bolu hattında görülecek.

İç Anadolu’da genel olarak parçalı bulut hakim. Perşembe gününe gelindiğinde Sivas ve Kayseri arasında sağanak yağış beklenmektedir.

Akdeniz’de ise Hatay civarında hava çok bulutlu seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentisi yok.

Doğu Anadolu’da ise Hakkari, Erzurum ve Kars çevrelerinde sağanak yağış beklenmektedir. Özellikle Çarşamba günü Hakkari ve Kars’ta, Perşembe de Erzurum ve Kars civarlarında sağanak yağış etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu’da ise gökyüzünde parçalı bulutlar dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde bu bulutlar azalacak.