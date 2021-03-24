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Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Perşembe günü yurt geneli hava durumu

25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak ve yarın hava nasıl olacak soruları merak ediliyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM Perşembe günü yurt geneli hava durumuna ilişkin detayları açıkladı.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:13
Yarın hava nasıl olacak? 25 Mart 2021 Perşembe hava durumu nasıl olacak? Perşembe günü yurt geneli hava durumu
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Yurt genelinde sağanak yağış ve kar etkili olmaya başladı. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından çok sayıda uyarı geldi. Yapılan uyarılarda vatandaşların sağanak yağış ve kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Çarşamba günü başlayan kar yağışı Bolu üzerinden İstanbul’un Doğu ve yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz etkiledi. Öte yandan yapılan açıklamalarda yağışların aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Meteoroloji’den 1 haftalık hava raporu

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava raporuna göre 24-30 Mart tarihleri arasında yurt geneli sıcaklığının 6 ila 15 derece arasında olacağı öğrenildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.

Ankara Valiliği’nden açıklama

Başkent Ankara’da etkili olan kar yağışı bugünde devam edecek. Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların olabileceği, yollarda buzlanma ve don olaylarına karşı da sürücülerin dikkatli olunması istendi.

Marmara buz kesecek

AKOM’dan yapılan son dakika açıklamasında Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının Marmara bölgesinde etkili olacağı ve bölgede hava sıcaklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Bölgede karla karışık yağmur etkili olacak.

Akdeniz’de rüzgar sert esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Burdur ve Isparta’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ve bölgede rüzgar hızının  (21-50 kilogram/metrekare) şeklinde eseceğini duyurdu.

İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Sakarya’da da rüzgar (21-50 kilogram/metrekare) şiddetinde esecek. Antalya’nın doğusu ve Adana başta olmak üzere Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’da da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

İç Anadolu’da hava sıcaklıkları düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç Anadolu bölgesinde hava sıcaklıklarının giderek düşeceği ve bölgede karla karışık yağmurun etkili olacağını bildirdi. Yağışlar aralıklı olsa da devam edecek, bölgede ortalama hava sıcaklığı ise 6 ila 15 derece arasında olacak.

Doğu Anadolu bölgesinde ise özellikle Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan da rüzgar saatte 90 km hıza kadar ulaşabilecek. Bölgede karla karışık yağmur ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olunması istendi.

Karadeniz bölgesinde ise sağanak yağış tüm hafta boyunda devam edecek. Bölgede yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, ani su baskını, toprak kayması gibi durumla karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Öte yandan bölgede dolu yağışının olabileceği vatandaşların dolu yağışına karşı hazırlıklı olması istendi.

Deniz seferleri iptal

Bursa’da deniz otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi iptal edilen seferleri duyurdu. Buna göre;

“07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.”



Son Güncelleme: 24.03.2021 17:13
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuAfadMeteoroloji25 Mart Perşembe
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