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Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu

Son dönemlerde Türkiye genelinde yoğun yağışlar başladı. Vatandaşlarımız hava durumunu merak ediyor. Türkiye genelinde bu hafta havaların nasıl olacağı belli oldu.

23 Mart 2021 Salı 15:15
Yarın hava nasıl olacak? 24 Mart 2021 Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Çarşamba günü yurt geneli hava durumu
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Son günlerde ülke genelinde büyük bir yağmur tufanı yaşanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre tüm Türkiye’yi etkisi altına alan sağanak yağışların Perşembe gününe kadar iç ve doğu kesimlerle birlikte Trakya’yı da etkisi altına alacağı bildirildi. Yağışlar yer yer kara dönüşebilir. Vatandaşlarımız hava durumunu merak ediyor. Türkiye genelinde bu hafta havaların nasıl olacağı belli oldu.

Meteoroloji’den vatandaşlarımıza uyarı geldi. Özellikle Trakya bölgesi, iç ve doğu kesimlerindeki vatandaşlarımıza yoğun yağış ve kar uyarısı geldi. İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız hava durumunu merak ediyor.

Türkiye’de Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava konusunda vatandaşlarımızı uyardı. Akdeniz’den yağışların geldiğini ve Balkanlardan da soğuk hava dalgasının yurdu etkileyeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen ifadelere göre İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar zaman zaman kuvvetli bir şekilde etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılara göre yağışlarda gecikmelerin yaşandığını ve şu an devam eden yağışların tüm yurt genelinde etkili olmaya devam edeceğini, yer yer de kar yağışlarının görülebileceği bildirildi. İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde zaman zaman rüzgar da etkili olacak. Bu rüzgar yer yer fırtınaya ve hortumların oluşmasına sebep olabilir.

Son günlerde ülkenin tüm bölgelerinde büyük bir yağmur tufanı yaşanıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre tüm Türkiye’yi etkisi altına alan sağanak yağışların Perşembe gününe kadar iç ve doğu kesimlerle birlikte Trakya’yı da etkisi altına alacağı bildirildi.



Son Güncelleme: 23.03.2021 15:15
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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuTürkiyeMeteoroloji
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