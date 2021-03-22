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Yarın hava nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı hava durumu nasıl olacak? Salı günü yurt geneli hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bu hafta ülkemizin pek çok bölgesinde yağmur ve kar etkisini gösterecek. Sıcaklıklar düşüş gösterecek ve bazı illerde şiddetli rüzgar etkisini gösterecek.

22 Mart 2021 Pazartesi 06:56
Yarın hava nasıl olacak? 23 Mart 2021 Salı hava durumu nasıl olacak? Salı günü yurt geneli hava durumu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzey, güney batı ve doğu bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz, Marmara, kuzey İç Anadolu, Karaman, Erzincan, Antalya ve Kütahya için yağmur beklenirken Doğa Anadolu’da karla karışık yağmur ile kar, Trakya, Çanakkale ve İstanbul’da ise sağanak yağış bekleniyor.

MGM’nin tahminlerine göre Güney bölgelerde hava sıcaklıkları birkaç derece artarken, diğer bölgelerde bir değişiklik yaşanmayacak. Doğu Karadeniz’İn iç kısımları, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusunda şiddetli rüzgar beklenirken Marmara, Güney Ege ve Batı Akdeniz’de de kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmini:



Son Güncelleme: 22.03.2021 06:56
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Anahtar Kelimeler:
23martHavaDurumu
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